Хто став переможницею 'Холостяка' - Цимбалюк приголомшив своїм вибором

Пройшла фінальна церемонія троянд на шоу "Холостяк".

https://glavred.net/stars/kto-stal-pobeditelnicey-holostyaka-cymbalyuk-oshelomil-svoim-vyborom-10727402.html Посилання скопійоване

"Холостяк" - фінал шоу / колаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Коротко:

Як пройшов фінал "Холостяка"

Хто з учасниць стала переможницею

Український відомий актор і головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк зробив остаточний вибір на проєкті і переможницею стала учасниця Надін.

Як стало відомо, Тарас врешті прийняв рішення щодо переможниці "Холостяка". За серце Цимбалюка боролися учасниці Настя і Надін.

відео дня

Перед церемонією актор провів час з кожною з учасниць і побував з ними на романтичних побаченнях. З Надін Тарас зустрівся в саду, де ліпили з глини, а потім вирушили в готель. А ось із Настею актор плавав на човні озером, після чого привіз її на спа-процедури, які вони робили одне одному.

На фінальній церемонії дівчата з'явилися в гарних сукнях, а каблучку все ж отримала Надін. Настя поїхала додому і не особливо хотіла коментувати ситуацію.

Фіналістки шоу "Холостяк" / фото: скрін instagram.com, "Холостяк"

"Часто я не відчував від тебе ініціативи... Для мене це ключ... Тому я кажу тобі спасибі, але пробач", - сказав Тарас Насті перед прощанням.

Потім Тарас звернувся до Надін і одягнув їй каблучку на палець.

"Ти дуже ніжна і вразлива. Але й дуже сильна. У тобі є пристрасть і внутрішній спокій, і зовнішня краса, і внутрішня глибина", - зазначив Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, модель і колишня учасниця шоу "Холостяк", головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк, Ірочка прокоментувала свій "виліт" з проекту у фінальному випуску. На своїй сторінці в соцмережах дівчина зазначила, що це був болючий досвід.

А також актор і головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк відправив додому учасницю Ірочку. У фінальному випуску проєкту Тарас зустрівся з кожною дівчиною на індивідуальному побаченні, після чого зізнався, що йому було дуже важко зробити вибір.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред