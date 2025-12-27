Олександр Малінін телефонував Юрію Рибчинському.

Український поет Євген Рибчинський дав велике інтерв'ю, в якому розповів про справжні погляди колишнього народного артиста України Олександра Малініна, який почав підтримувати терористичну РФ. У розмові з ТСН він зізнався, що путініст намагався вийти на зв'язок з його батьком, Юрієм Рибчинським.

За словами Євгена, співак планував "пропетляти" і не висловлювати свою позицію до закінчення війни, тому він утік до Німеччини. Рибчинський зазначив, що його дружина є громадянкою цієї країни, а діти Олександра давно живуть і працюють у Великій Британії. Однак план не спрацював - його змусили підтримати політику Кремля.

"Йому ставлять питання про війну - він принципово не відповідає. Його запрошують до Саратова, де провокують, і він тепер "вата". Я знаю, що він за поглядами не "вата", - зізнався поет.

Рибчинський згадав, що Малінін неодноразово намагався зв'язатися з Юрієм Рибчинським, але його спроби не увінчалися успіхом. Батько поета остаточно розірвав із ним зв'язок.

"Ми не спілкуємося. Дзвонив багато разів. Тато не бере трубку. Папа закрив по ньому питання", - підсумував він.

Хто такий Олександр Малінін Олександр Миколайович Малінін - радянський і російський естрадний співак, композитор, актор, викладач академічного вокалу. Народний артист Російської Федерації (1997), Народний артист України (2004). Лауреат Премії МВС Росії (1998) і Ленінського комсомолу (1991).

Підтримав терористичне вторгнення Росії в Україну.

