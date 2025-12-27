Рус
"Дзвонив багато разів": Рибчинський розкрив позицію путініста Малініна про війну

Христина Трохимчук
27 грудня 2025, 06:00
Олександр Малінін телефонував Юрію Рибчинському.
Олександр Малінін позиція
Олександр Малінін позиція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Малінін

Ви дізнаєтеся:

  • Що про війну говорив Олександр Малінін
  • Яка його справжня позиція

Український поет Євген Рибчинський дав велике інтерв'ю, в якому розповів про справжні погляди колишнього народного артиста України Олександра Малініна, який почав підтримувати терористичну РФ. У розмові з ТСН він зізнався, що путініст намагався вийти на зв'язок з його батьком, Юрієм Рибчинським.

За словами Євгена, співак планував "пропетляти" і не висловлювати свою позицію до закінчення війни, тому він утік до Німеччини. Рибчинський зазначив, що його дружина є громадянкою цієї країни, а діти Олександра давно живуть і працюють у Великій Британії. Однак план не спрацював - його змусили підтримати політику Кремля.

відео дня
Александр Малинин про войну
Олександр Малінін про війну / фото: instagram.com, Олександр Малінін

"Йому ставлять питання про війну - він принципово не відповідає. Його запрошують до Саратова, де провокують, і він тепер "вата". Я знаю, що він за поглядами не "вата", - зізнався поет.

Рибчинський згадав, що Малінін неодноразово намагався зв'язатися з Юрієм Рибчинським, але його спроби не увінчалися успіхом. Батько поета остаточно розірвав із ним зв'язок.

Олександр Малінін співак
Олександр Малінін співак / фото: instagram.com, Олександр Малінін

"Ми не спілкуємося. Дзвонив багато разів. Тато не бере трубку. Папа закрив по ньому питання", - підсумував він.

Хто такий Олександр Малінін

Олександр Миколайович Малінін - радянський і російський естрадний співак, композитор, актор, викладач академічного вокалу. Народний артист Російської Федерації (1997), Народний артист України (2004). Лауреат Премії МВС Росії (1998) і Ленінського комсомолу (1991).
Підтримав терористичне вторгнення Росії в Україну.

16:20

Виглядати стильно та економити: як одягатися у стилі Frugal ChicВідео

16:12

Війна - не єдина тема: Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом

15:55

Три знаки зодіаку незабаром радикально змінять життя: щастя не за горами

