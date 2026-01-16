Рус
"Потрапили в апокаліпсис": Денисенко вийшла на зв'язок після доби без світла

Христина Трохимчук
16 січня 2026, 03:30
Актриса розповіла, як провела добу без електрики.
Наталка Денисенко з сином
Наталка Денисенко з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

  • Наталка Денисенко розповіла про наслідки блекауту
  • Що сталося з актрисою

Відома українська актриса Наталка Денисенко вийшла на зв'язок в Instagram після тривалого блекауту. Знаменитість поділилася, що те, що відбувалося, нагадало їй апокаліпсис.

Денисенко розповіла, що під час відсутності електрики її життя ніби зупинилося і не було можливості навіть зайти в соцмережі. Актрисі та її синові довелося провести 24 години в темряві і холоді.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - блекаут / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Цікаво, в холоді і темряві з такими відключеннями хто взагалі заходить в Instagram? У нас вдома не було світла близько доби...", - поділилася Наталка.

Відключення опалення та електрики призвели до сумних наслідків у будинку актриси. Зірка розповіла, що через блекаут захворів її син, а також вийшла з ладу побутова техніка.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - особисте життя / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Синочок захворів, електроприлади вийшли з ладу. Здавалося, що ми знову потрапили в апокаліпсис", — поскаржилася Денисенко.

Наталка Денисенко - сім'я

Наталка Денисенко зараз виховує сина Андрія від шлюбу з актором Андрієм Федінчиком. Хлопчик росте дуже артистичним і, на думку шанувальників, є точною копією свого знаменитого тата. Також актриса зустрічається з моделлю і бізнесменом Юрієм Савранським.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Ірина Пономаренко дала велике інтерв'ю, в якому розповіла, як пройшло її розставання з Тарасом Цимбалюком. Пономаренко поділилася, що їй було складно перебувати на шоу через постійні сварки між учасницями та обмеження зв'язків із зовнішнім світом.

Також Аліна Гросу, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, скаржиться на звірячий апетит. Аліна опублікувала відеопідбірку, де насолоджується різними стравами, в тому числі фастфудом і солодощами. Незважаючи на побічні ефекти у вигляді цифри на вагах, співачка ставиться до цього з гумором.

Про особу: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

