"Потрапили в апокаліпсис": Денисенко вийшла на зв'язок після доби без світла

Відома українська актриса Наталка Денисенко вийшла на зв'язок в Instagram після тривалого блекауту. Знаменитість поділилася, що те, що відбувалося, нагадало їй апокаліпсис.

Денисенко розповіла, що під час відсутності електрики її життя ніби зупинилося і не було можливості навіть зайти в соцмережі. Актрисі та її синові довелося провести 24 години в темряві і холоді.

"Цікаво, в холоді і темряві з такими відключеннями хто взагалі заходить в Instagram? У нас вдома не було світла близько доби...", - поділилася Наталка.

Відключення опалення та електрики призвели до сумних наслідків у будинку актриси. Зірка розповіла, що через блекаут захворів її син, а також вийшла з ладу побутова техніка.

"Синочок захворів, електроприлади вийшли з ладу. Здавалося, що ми знову потрапили в апокаліпсис", — поскаржилася Денисенко.

Наталка Денисенко - сім'я

Наталка Денисенко зараз виховує сина Андрія від шлюбу з актором Андрієм Федінчиком. Хлопчик росте дуже артистичним і, на думку шанувальників, є точною копією свого знаменитого тата. Також актриса зустрічається з моделлю і бізнесменом Юрієм Савранським.

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

