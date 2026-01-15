Вагітна Гросу б'є на сполох щодо свого стану: "Жесть якась коїться"

Ви дізнаєтеся:
Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, поділилася змінами у своїх звичках. Артистка поскаржилася в Instagram, що страждає від підвищеного апетиту.
За словами Гросу, її ставлення до їжі значно змінилося під час очікування первістка. Аліна опублікувала відеопідбірку, де насолоджується різними стравами, в тому числі фастфудом і солодощами. Незважаючи на побічні ефекти у вигляді зростання цифри на вагах, співачка ставиться з гумором до свого стану.
"Жесть якась коїться. Від творців: "Жити на повну — їсти на повну". Вгадайте, скільки я вже набрала під час вагітності? Що ви їли?", — запитала у шанувальників артистка.
Аліна також розповіла, що вагітність змінила її смакові уподобання і вона почала балувати себе солодким. Раніше співачка дуже педантично ставилася до своєї фігури і навіть зізнавалася, що має схильність до розладів харчової поведінки. Однак під час вагітності вона зробила собі послаблення і просто насолоджується своїм прекрасним станом.
"Переважно мій звичайний раціон — це білки і салати... Але зараз хочеться кислого, солоного, картоплі, медовика і кіндерів", — розповіла Гросу.
Аліна Гросу — особисте життя
Шанувальники Аліни Гросу впевнені, що батьком майбутньої дитини співачки є російський актор Роман Полянський. Стосунки пари почалися ще до повномасштабної війни, і, незважаючи на чутки про розставання і від'їзд актора до РФ наприкінці 2022 року, пара все ж возз'єдналася в США. У березні 2024 року Аліна оголосила про заміжжя, а вже в січні 2026 року офіційно підтвердила вагітність.
Про особу: Аліна Гросу
Аліна Михайлівна Гросу — відома українська співачка.
Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.
