Вагітна Гросу б'є на сполох щодо свого стану: "Жесть якась коїться"

Аліна Гросу скаржиться на звірячий апетит.

Аліна Гросу вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

Як вагітність змінила звички Аліни Гросу

Чому вона утримувалася від шкідливої їжі

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, поділилася змінами у своїх звичках. Артистка поскаржилася в Instagram, що страждає від підвищеного апетиту.

За словами Гросу, її ставлення до їжі значно змінилося під час очікування первістка. Аліна опублікувала відеопідбірку, де насолоджується різними стравами, в тому числі фастфудом і солодощами. Незважаючи на побічні ефекти у вигляді зростання цифри на вагах, співачка ставиться з гумором до свого стану.

Аліна Гросу насолоджується їжею / скрін з відео

"Жесть якась коїться. Від творців: "Жити на повну — їсти на повну". Вгадайте, скільки я вже набрала під час вагітності? Що ви їли?", — запитала у шанувальників артистка.

Аліна також розповіла, що вагітність змінила її смакові уподобання і вона почала балувати себе солодким. Раніше співачка дуже педантично ставилася до своєї фігури і навіть зізнавалася, що має схильність до розладів харчової поведінки. Однак під час вагітності вона зробила собі послаблення і просто насолоджується своїм прекрасним станом.

Аліна Гросу вагітність / скрін з відео

"Переважно мій звичайний раціон — це білки і салати... Але зараз хочеться кислого, солоного, картоплі, медовика і кіндерів", — розповіла Гросу.

Аліна Гросу — особисте життя

Шанувальники Аліни Гросу впевнені, що батьком майбутньої дитини співачки є російський актор Роман Полянський. Стосунки пари почалися ще до повномасштабної війни, і, незважаючи на чутки про розставання і від'їзд актора до РФ наприкінці 2022 року, пара все ж возз'єдналася в США. У березні 2024 року Аліна оголосила про заміжжя, а вже в січні 2026 року офіційно підтвердила вагітність.

Про особу: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу — відома українська співачка.

Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

