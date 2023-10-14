Виконавиця тепер виступатиме під своїм ім'ям і прізвищем чоловіка.

https://glavred.net/stars/pevica-alyosha-menyaet-scenicheskoe-imya-10508254.html Посилання скопійоване

Співачка Alyosha тепер співатиме під ім'ям Олена Тополя / Колаж Главред, скріншот Instagram / alyoshasinger, slavademinofficial

Українська співачка Alyosha вирішила змінити своє сценічне ім'я і взяти прізвище чоловіка - Тараса Тополі.

Тепер вона буде Олена Тополі.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив телеведучий Става Дьомін. Він опублікував відео, де стає перед співачкою на коліна. На його обличчі видно радість.

відео дня

Сам ведучий підписав свій пост так: "Коли дізнався, що співачка Alyosha змінює сценічне ім'я на Олена Тополя".

На відео - Слава Дьомін і його реакція на новини:

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя зворушив фоловерів малюнком, який для нього зробили його діти ‒ 9-річний Роман, 6-річний Марк і 2-річна Марія. Знімок малюнку він виклав на свою сторінку в Instagram.

Раніше також у відвертій розмові Alyosha розповіла, як в юності двічі мало не стала жертвою насильника. Так співачка розповіла жахливу історію про те, як вона йшла в гості до подруги. У під'їзді її зловив молодий чоловік з оголеними статевими органами, і став вимагати у 13-річної дівчинки робити різні речі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.