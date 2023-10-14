Українська співачка Alyosha вирішила змінити своє сценічне ім'я і взяти прізвище чоловіка - Тараса Тополі.
Тепер вона буде Олена Тополі.
Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив телеведучий Става Дьомін. Він опублікував відео, де стає перед співачкою на коліна. На його обличчі видно радість.
Сам ведучий підписав свій пост так: "Коли дізнався, що співачка Alyosha змінює сценічне ім'я на Олена Тополя".
На відео - Слава Дьомін і його реакція на новини:
Нагадаємо, раніше Тарас Тополя зворушив фоловерів малюнком, який для нього зробили його діти ‒ 9-річний Роман, 6-річний Марк і 2-річна Марія. Знімок малюнку він виклав на свою сторінку в Instagram.
Раніше також у відвертій розмові Alyosha розповіла, як в юності двічі мало не стала жертвою насильника. Так співачка розповіла жахливу історію про те, як вона йшла в гості до подруги. У під'їзді її зловив молодий чоловік з оголеними статевими органами, і став вимагати у 13-річної дівчинки робити різні речі.
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