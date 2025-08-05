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Трамп допустить напад РФ на країни НАТО: як Путін це проверне

Ангеліна Підвисоцька
5 серпня 2025, 15:18
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Олександр Коваленко впевнений, що Дональд Трамп або українські військові не зможуть перешкодити Путіну вдертися до країн НАТО.
Трамп, НАТО, Путин
Трамп може допустити війну РФ проти НАТО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Про що говорить Коваленко:

  • РФ готує велику війну проти НАТО
  • Трамп не зможе перешкодити Путіну напасти на країни НАТО
  • США допомагатимуть Європі воювати проти Росії

Росія може почати велику війну проти НАТО і американський президент Дональд Трамп це допустить. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Трамп не зможе перешкодити Росії, якщо Путін вирішить висадити свої війська в країнах НАТО. При цьому навіть українські війська не зможуть перешкодити цьому. Однак у такому разі Трампу особисто доведеться підтримувати Європу й активно допомагати партнерам.

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"А що він може зробити? Якщо у Путіна є забаганка захопити Сувалкський коридор і контролювати країни Балтії, Трамп зробити нічого не зможе ... А як Україна зупинить російські війська, якщо вони рушать на Гельсінкі або здійснять висадку десанту на острові Готланд? Трамп допомагатиме Європі. Нарешті США бомбитимуть когось, крім "тапочників" у Ємені. Хлопців з бородами і в тапочках весело бомбити з F-35, а ось Калінінградську область - інша справа. А така можливість може з'явитися", - упевнений Коваленко.

Трамп допустить напад РФ на країни НАТО: як Путін це проверне
Сили НАТО і партнерів Росії / Інфографіка: Главред

Те, що американський президент почав продавати Україні зброю через партнерів, уже є позитивним знаком. Але не варто розраховувати на глобальну допомогу від США. Вона буде не більшою за ту, що була за Байдена.

"Обсяг 10 мільярдів доларів надихає. Проте ми не побачимо авіаносної ударної групи в Чорному морі та F-35 над Москвою, які залетіли через український повітряний простір. Якщо, звичайно, Росія не вторгнеться в країни НАТО...", - додав Коваленко.

Дивіться відео з інтерв'ю Олександра Коваленка на Главреді:

Експерт переконаний, що в разі початку війни проти НАТО Путін вигадуватиме цілі цього вторгнення на ходу.

Можливість нападу Росії на НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, РФ перебуває на початковому етапі підготовки до потенційного вторгнення в країни НАТО. Про це, на думку Коваленка, свідчить відновлення Ленінградського військового округу і концентрація військ біля Фінляндії.

Також глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія реалізує найбільшу за 45 років програму переозброєння на $1,1 трлн, готуючись до повномасштабної війни з НАТО в найближчі 5 років. Основні цілі РФ - Фінляндія, Норвегія, Балтія і північний фланг Альянсу.

Кремль готується до нових війн, але не проти НАТО. Аналітик Ребекка Кофлер вважає, що більш імовірною мішенню Росії стане одна з пострадянських країн, наприклад Молдова.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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війна в Україні НАТО Дональд Трамп Володимир Путін вторгнення Росії Олександр Коваленко
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