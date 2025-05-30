"Ми його втрачаємо": Сергій Бабкін показав себе в несвідомому стані

Музикант Сергій Бабкін показав деякі речовини і себе в дивному стані.

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Сергій Бабкін ошелешив несамовитою поведінкою / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Що зробив Бабкін і чому це здивувало підписників

Хто йому в цьому допоміг

Український гітарист і співак Сергій Бабкін здивував підписників дивною поведінкою.

На своїй сторінці в Instagram, він опублікував відео, як входить у якийсь дивний несвідомий стан. За словами самого музиканта, вони відвідують деякі практики шамана, який використовує "рослини сили".

відео дня

Сергій Бабкін і шаман / Скриншот

Сто неймовірних історій, усвідомлень і трансформацій. Ми щасливі бути причетними до зцілення людей. Увесь цей період я мріяв знайти провідника, який з'єднає мене з Буффо. Буфо - надпотужний досвід з екстрактом секрету жаби. Людина вдихає речовину і на 15 хвилин повністю втрачає свідомість", - розповідає він.

Сергій Бабкін у трансі / Скриншот

Підписники музиканта не розділили пієтету перед дивними практиками і стали висувати припущення з приводу того, чим займається Бабкін.

Бабкін здивував своїми експериментами / Сріншот

Бабкін здивував своїми експериментами / Сріншот

"Ми його втрачаємо", "Та ну, ви просто наркомани. Спочатку піарили мікродозинг мухоморів, тепер секрет жаби. Гриби вже не вставляють походу", "Перекладаю на нашу мову - прийняв наркотичний засіб, спіймав "прихід", а там уже в кожного свій зв'язок", - пишуть підписники Бабкіна.

Бабкін здивував своїми експериментами / Сріншот

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Хто такий Сергій Бабкін? Сергій Бабкін - український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник гурту 5'nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Учасник 5-го сезону шоу "Танці з зірками" (разом із дружиною Сніжаною), повідомляє Вікіпедія.

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