Зірка "Скаженого весілля" опинився в лікарні з травмою черепа

Арам Арзуманян новини - актор вийшов на зв'язок після травми / колаж: Главред, фото: instagram.com/aram_dad

Що сталося з Арамом Арзуманяном

Як зараз почувається артист

Український актор і комік Арам Арзуманян потрапив до лікарні після падіння в оркестрову яму. Інцидент стався в Харкові 23 листопада під час виконання фінального номера у виставі "Ladies' Night". Про це в соціальних мережах повідомило концертне агентство PaleArt.

Арзуманян отримав травму голови, лікування від якої він проходить в одній із харківських лікарень. У своєму блозі він записав звернення до шанувальників, у якому розповів про свій стан.

"Виставу вчора зіграли, але був нюанс. Для когось оркестрова яма - це зовсім мало, але мені треба втричі більше летіти до дна. Коротше, травма черепа. Зараз в лікарні лежу, відновлююся. Дякую всім, хто написав. І окрема подяка - харківським глядачам, які так переймаються, так хвилюються. Це так приємно. Дякую всім, все буде добре", - каже актор.

Дивіться відео, яке зняв у лікарні Арам Арзуманян:

Про персону: Арам Арзуманян Арам Арзуманян - український актор театру, кіно, телебачення, гуморист, комік вірменського походження. Найбільш відомий ролями в серіалах "Слуга народу", "Пацики", "Великі вуйки", фільмах "Скажене Весілля", "Скажене Весілля-2", "Скажене Весілля-3". Учасник шоу "Танці з зірками" (2020), веде блог у TikTok із понад 800 тис. підписників.

