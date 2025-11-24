Відомий український співак зізнався, що його сім'я стала більшою

Коротко:
- Роман Скорпіон показав фото з немовлям
- Артист прокоментував його появу
Український співак Роман Скорпіон не одружений і про свої стосунки не розповідає, дотримуючись правила про щастя і тишу. Однак особисте життя артиста, схоже, все-таки розвивається досить активно - сьогодні в Instagram він опублікував фото з новонародженим.
На знімку рука Романа дбайливо тримає маленький дитячий кулачок. "На одного Скорпіона більше", - підписав фото співак.
Однак Роман Скорпіон так і не розкрив, чи є малюк на фото його дитиною, або ж, приміром, дитиною когось із його братів і сестер. Поки що артист зберігає інтригу і приймає привітання в соціальних мережах.
