Відомий український співак зізнався, що його сім'я стала більшою

Роман Скорпіон приймає вітання з поповненням.

Роман Скорпіон новини - співак повідомив про поповнення в родині / колаж: Главред, фото: instagram.com/roman.skorpion_official

Роман Скорпіон показав фото з немовлям

Артист прокоментував його появу

Український співак Роман Скорпіон не одружений і про свої стосунки не розповідає, дотримуючись правила про щастя і тишу. Однак особисте життя артиста, схоже, все-таки розвивається досить активно - сьогодні в Instagram він опублікував фото з новонародженим.

На знімку рука Романа дбайливо тримає маленький дитячий кулачок. "На одного Скорпіона більше", - підписав фото співак.

Однак Роман Скорпіон так і не розкрив, чи є малюк на фото його дитиною, або ж, приміром, дитиною когось із його братів і сестер. Поки що артист зберігає інтригу і приймає привітання в соціальних мережах.

Роман Скорпіон новини - співак повідомив про поповнення в родині / фото: instagram.com/roman.skorpion_official

Роман Скорпіон новини - співак повідомив про поповнення в родині / фото: instagram.com/roman.skorpion_official

