Нурлан Сабуров поплатився за цинічні жарти про мертвих українців

За скандальні висловлювання коміка поплатилися і його шанувальники.
Російський стендап-комік Нурлан Сабуров, які раніше дозволив собі скандальне висловлювання про зґвалтованих та вбитих окупантами українок, позбувся заробітку в Ізраїлі.
Чотири концерти в різних містах країни були скасовані компанією-організатором, яка не підтримує погляди зірки.
Причиною скасування концертів стала аморальна поведінка коміка під час виступів у Штатах, де він та інші російськомовні глядачі ігнорували питання українців, показували їм непристойні жести, виганяли із залу, забороняли українську символіку і жартували над вбивствами мирних людей.
Компанія Bezalel Events у своєму зверненні до клієнтів запевнила, що не підтримує війну в Україні, а також хоче уникнути конфлікту між українцями і росіянами, тому концерти Сабурова скасували.
"Ніхто зі співробітників нашої компанії не підтримував несправедливу війну, розв'язану президентом Путіним проти України. У нас є родичі і близькі друзі, постраждалі від цієї жахливої війни, за яких ми дуже турбуємося", – йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що російський стендап-комік Нурлан Сабуров через півтора місяця війни наважився відповісти на питання, чому мовчить про злочини Росії в Україні.
Український шоумен, музикант і продюсер Олексій "Потап" Потапенко висміявши учасника популярного шоу ЧБД (Що було далі), коміка Нурлана Сабурова за боягузтво.
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