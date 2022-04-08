Голодомор після геноциду: Шер звинуватила Путіна у злочинах проти людства

Шер звинуватила Путіна в організації світового голоду / Колаж - ua.depositphotos.com / instagram.com/cher

Американська співачка і актриса Шер розповіла, чому так важливо підтримувати Україну в її протистоянні з Росією.

На своїй сторінці в Twitter вона опублікувала статтю Європейської Ради з міжнародних відносин про те, як захід може допомогти ЗСУ відкинути армію РФ зі своїх територій.

Багато зірок роблять акцент на гуманітарній допомозі постраждалим, але Шер звернула увагу, що забезпечення українських захисників сучасною зброєю - також важливо. І затягувати з цим не варто.

Якщо звірства, які здійснювали рашисти на окупованих українських територіях - недостатній мотив для підтримки України, співачка звернула увагу громадськості на те, що кривава політика Кремля може призвести до голоду в світі.

"Як Західна наступальна зброя може допомогти Україні перемогти Росію – Європейська рада з міжнародних відносин... Путін вже несе відповідальність за мільйони біженців, жінок, дітей і майбутній голод до 500 мільйонів чоловік у світі через те, що не буде врожаю пшениці",- підкреслила Шер.

How Western offensive weapons can help Ukraine defeat Russia – European Council on Foreign Relations …Putin is already responsible for Millions Of Refugees,WOMEN & CHILDREN,& Coming Famine For up to 500Mill in the?,BECAUSE THERE WILL NO WHEAT CROP https://t.co/tfjN7c0Slf — Cher (@cher) April 6, 2022

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Раніше Шер вже неодноразово висловлювала свою підтримку українському народу. Так співачка заявила, що готова прийняти у себе вдома кілька українських сімей, які змушені були покинути Україну через російське вторгнення.

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