Не артисти, не кумири, а боягузи і прислуга: Потап жорстко висміяв Нурлана Сабурова за малодушність

Потап висміяв Нурлана Сабурова за страх перед путінським режимом / Колаж

Український шоумен, музикант і продюсер Олексій 'Потап' Потапенко висміяв учасника популярного шоу ЧБД (Что будет дальше), коміка Нурлана Сабурова за боягузтво.

Стендапер здобув популярність своїми цинічними висловлюваннями, які припали до смаку мільйонам глядачів - для нього, здавалося, не існує заборонених тем, які не могли б стати приводом для їдкого жарту.

Однак недавній виступ Сабурова в Лос-Анджелесі, на якому він публічно зізнався, що боїться говорити про війну в Україні і викривати криваві злочини путінського режиму, показало - його бравади ні гроша не варті.

Тепер сам комік став об'єктом для насмішок. Потап назвав Сабурова боягузом, у якого від страху язик заліз туди, де спина втрачає свою пристойну назву.

"Я згоден, ви всі, заткнули в свої боягузливі [нецензур.] язики - не артисти і не кумири більше. Артисти завжди встають на боротьбу за людські цінності!!! А ви - розчарування для всіх! Ніхто [неценз.] з вас слова не сказав , але ж Ви знаєте правду! Знаєте що Росія шматує, ґвалтує, розстрілює і підриває мирне населення України!! А ви мовчите!! Вгадайте Что будет Дальше??? Ви за своє мовчання будете відповідати на кожному концерті, на кожній зйомці, і, коли будете залишатися наодинці з собою, завжди будете пам'ятати, що ви боягузи і просто прислуга! Бути людиною - це треба мати силу!!! Яйця !! А у вас цього немає... а у Макаревича є!" - прокоментував український шоумен.

читайте такожКоролева драми: мовчунка Регіна Тодоренко "наїхала" на Колю Сергу, і поскаржився на погрози

Раніше Потап пообіцяв путінському пропагандистові Артему Красовському, що станцює на його могилі під Гімн України.

Інші новини: