"Вибачте, це місячні?": Нурлан Сабуров вирішив пожартувати про вбитих українських дівчат

Комік дозволив собі обурливе висловлювання.
Російський комік Нурлан Сабуров, який зараз гастролює по США, відзначився скандальною витівкою.
Ледь не на кожному його виступ емігранти задають одне і те ж питання: "Що ти думаєш про війну в Україні?", але він постійно жартував.
Під час чергового виступу до Сабурова підійшла дівчина в білій сукні з червоними плямами, яка символізує вбитих окупантами українок.
"Вибачте, це місячні?"- сказав Сабуров.
Раніше ми писали, що російський стендап-комік Нурлан Сабуров через півтора місяця війни наважився відповісти на питання, чому мовчить про злочини Росії в Україні.
Український шоумен, музикант і продюсер Олексій Потапенко висміяв учасника популярного шоу ЧБД (Що було далі), коміка Нурлана Сабурова за боягузтво.
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Автор: Сергій Коломієць