"Вибачте, це місячні?": Нурлан Сабуров вирішив пожартувати про вбитих українських дівчат

Нурлан Сабуров вирішив пожартувати про вбитих українських дівчат / скріншот

Російський комік Нурлан Сабуров, який зараз гастролює по США, відзначився скандальною витівкою.

Ледь не на кожному його виступ емігранти задають одне і те ж питання: "Що ти думаєш про війну в Україні?", але він постійно жартував.

Під час чергового виступу до Сабурова підійшла дівчина в білій сукні з червоними плямами, яка символізує вбитих окупантами українок.

"Вибачте, це місячні?"- сказав Сабуров.

Раніше ми писали, що російський стендап-комік Нурлан Сабуров через півтора місяця війни наважився відповісти на питання, чому мовчить про злочини Росії в Україні.

Український шоумен, музикант і продюсер Олексій Потапенко висміяв учасника популярного шоу ЧБД (Що було далі), коміка Нурлана Сабурова за боягузтво.

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