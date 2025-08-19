Після того, як втратила дім: українська модель народила від народного депутата

Коротко:
- Богдана Тарасик повідомила, що стала мамою
- Вона показала дитину від Андрія Жупанина
Народний депутат Андрій Жупанин та українська модель і Міс Україна Інтернешнл-2018 Богдана Тарасик (Жупанина) вперше стали батьками. 14 серпня у пари народилася донька, яку назвали Даяна.
"Ласкаво просимо додому, наша маленька дівчинка", - написала щаслива мама у своєму блозі в Instagram. Вона також опублікувала перші фото з малятком, хоча її обличчя пара поки приховує.
Андрій і Богдана Жупанини одружилися восени 2023 року, а рік потому повінчалися на романтичній церемонії. Для обох Даяна - перша дитина.
Нагадаємо, у липні квартира Жупаниних у Києві потрапила під обстріл. "Не думала, що на 9 місяці вагітності буду розбирати залишки своєї квартири — тієї самої, яка сьогодні зʼявилася в усіх медіа. Моя мама вижила лише тому, що після повітряної тривоги пішла в укриття. Її свідоме рішення — ховатися — врятувало їй життя. Будь ласка, не випробовуйте долю. Спускайтеся в укриття. Це може врятувати і вас", - писала Богдана у своєму блозі під кадрами зруйнованого житла.
Про персону: Андрій Жупанин
Андрій Жупанин - український юрист, політик. Народний депутат України IX скликання, партія "Слуга народу". Автор і ведучий власного YouTube-каналу "Андрій Жупанин", створеного для популяризації української енергетики, повідомляє Вікіпедія.
