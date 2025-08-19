Аліну Шаманську пограбували в Лас-Вегасі: "Головне, що жива"

Найближчим часом Шаманська не зможе побачити сина.

Аліна Шаманська новини - у блогерки вкрали гроші та документи в США / колаж: Главред, фото: instagram.com/shamankaa

Що сталося з Аліною Шаманською

Як блогерка планує викручуватися з цієї ситуації

Українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська запалила на концерті популярного гурту з дев'яностих Backstreet Boys. Захід відбувся в Лас-Вегасі.

На жаль, щастя від зустрічі з кумирами затьмарилося вкрай неприємною історією - у Шаманської вкрали сумку з особистими речами, серед яких була велика сума готівки і закордонний паспорт з візою США на 10 років. Про це Аліна розповіла в Instagram-сторіс.

Блогерка сильно переживала, що не зможе повернутися додому, в Україну, не проведе сина до школи на перше вересня, пропустить безліч зйомок. Концертний зал, де сталася крадіжка, зафіксував факт пограбування, але Шаманська сумнівається, що її речі повернуть цілими й неушкодженими.

Тепер на Аліну Шаманську чекає шлях до консульства в Сан-Франциско: з поліцейським рапортом їй видадуть тимчасовий документ, який дасть їй змогу вилетіти зі США. Однак квитки ведучій доведеться міняти, оскільки цей документ діє лише для Туреччини та Молдови. Шаманська засмучена, що її плани під загрозою, проте втішає себе тим, що сама вона в порядку. "Але найголовніше, що я жива та здорова. Бо вчора, могло статися різне..." - пише Аліна.

Про персону: Аліна Шаманська Аліна Шаманська також раніше відома як Аліна Ханумак - українська ведуча та блогерка, на яку в Інстаграм підписано понад 1 мільйон читачів. За освітою Аліна - магістр хімії нафти і газу. Навчалася вона в Національному авіаційному університеті України.

