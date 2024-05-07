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Син невиліковно хворий: відомий український комік поділився своєю історією

Олена Кюпелі
7 травня 2024, 16:44
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Володимир Жогло поділився сімейною історією, а також розповів, як визначив діагноз сина.
Комік Жогло поділився сімейною драмою
Комік Жогло поділився сімейною драмою / Колаж Главред, фото Instagram/ zhohlovolodymyr

Український комедійний актор і шоумен Володимир Жогло поділився їхньою сімейною історією.

Як розповів він Славі Дьоміну в інтерв'ю, вони з дружиною виховують особливу дитину. За словами шоумена, їхній син хворіє на аутизм. За словами артиста, діагноз поки що не підтверджено, проте сумнівів щодо цього у Володимира та його дружини Ірини немає.

"У мене особлива дитина. Вона потребує уваги. Вона вимагає особливого ставлення до себе. Відповідно, моя дружина не може кудись піти працювати. Вона більше проводить із ним час. Я ніколи ніде про це не говорив. Нам ще конкретно діагноз "аутизм" не поставили. Ми чекаємо формально чотирьох років. До чотирьох років можуть бути якісь зміни в психіці дитини, але ми вже ясно розуміємо, що...", - зізнався шоумен.

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Хто такий Слава Дьомін

Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості приходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений на Ксенії Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили.

Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина.

Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

За словами артиста, він не хоче, щоб їм ставили діагноз заздалегідь. Ба більше, він додає, що ніде ще не говорив про хворобу дитини.

"Я не хочу, щоб нам ставили діагноз раніше, тому що люди дуже цинічні. Мені байдуже, а моїй дружині буде неприємно, якщо говоритимуть: "Ага, зробив дитині інвалідність". Моїй дружині було б це дуже боляче", - додав він.

Жогло також розповів, що помітив незвичну поведінку у свого малюка і звернув на нього увагу не випадково. Артист каже, що його кум також виховує особливого малюка.

"Ми почали розуміти щось не так трохи раніше, ніж у півтора року. У кума син теж має аутизм. Я розумів, які є основні моменти, на які треба звернути увагу, що це вже прояв аутизму. Це відсутність вказівного жесту, ігнорування іграшок і механізмів, вони зосереджуються на чомусь одному, не відгукуються на ім'я, не реагують на різкі звуки", - зазначив артист.

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Нагадаємо, раніше Слава Дьомін уперше з часів розставання з дружиною Ксенією, підтвердив, що більше не самотній. Він опублікував фото з коханою з підписом: "Коли кльово".

Раніше також українська співачка Олена Омаргалієва поділилася в інтерв'ю про особисту втрату. Як розповіла вона в інтерв'ю Славі Дьоміну, минулого літа в артистки стався викидень. За її словами, вона підхопила вірус на ранніх термінах вагітності.

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