Маша Єфросиніна показала спокусливі форми в сукні з глибоким декольте

Маша Єфросиніна вразила шанувальників свіжим пікантним фото / Фото instagram.com/mashaefrosinina

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна побалувала шанувальників досить відвертим контентом, хоча зазвичай зірка цього не робить.

В Instagram-stories телеведуча опублікувала пікантну фотографію. На знімку Єфросиніна блиснула пишним бюстом.

Ведуча була одягнена в чорну сукню з глибоким декольте. Образ вона доповнила яскравим макіяжем і ефектною зачіскою.

"Без чубчика зовсім не звично. Загалом, з таким декольте теж", — зізналася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна засвітила пишні груди / Фото instagram.com/mashaefrosinina

Як повідомляв Главред, у серпні Маша Єфросиніна показала шикарні форми в кольорі та у ч/б, позуючи лише у білизні та з розпатланим волоссям. Струнка фігура телеведучої викликала у шанувальників бажання також займатися собою і виглядати чудово.