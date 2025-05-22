Розмова Путіна і Трампа принесе Україні великі проблеми: деталі

Ніщо не вказує на те, що Путін готовий до припинення вогню. Навпаки, він підготувався до літньої наступальної кампанії.

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Максим Розумний прокоментував переговори Путіна і Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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Росія затягує переговори

Путін підготувався до літньої наступальної кампанії

РФ не страждає від труднощів у найвідповідальніший момент війни

Кремль обрав шлях затягування часу і використовує для цього мирні переговори, які можуть тривати роками. Таким чином, розмова президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна мало що змінить. Таку думку озвучив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

"Ніщо не вказує на те, що Путін готовий до припинення вогню. Навпаки, Путін підготувався до літньої наступальної кампанії, мобілізував усі ресурси для цієї мети і не хоче все це втратити заради незрозумілих переваг, які полягають у якихось обіцянках якогось співробітництва зі Сполученими Штатами", - сказав Розумний у коментарі Главреду.

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"Але найголовніше - Путін не зацікавлений у тому, щоб населення Російської Федерації сприйняло його позицію як слабку, а згоду Росії на припинення вогню - як поразку у війні. І цього Путін не допустить", - додав експерт.

На думку Розумного, розмова Путіна і Трампа сповільнює процес врегулювання ситуації та дає певну надію в риторичному сенсі, але ця надія лише посилює невпевненість і нерішучість наших союзників - США і Європи. До того ж Європа в питаннях безпеки озирається на позицію США.

Крім того, після спілкування з Путіним Трамп заявив, що не буде запроваджувати жорсткі санкції проти Росії, бо, за його словами, "є шанс на прогрес".

"Звичайно, для нас це створює великі проблеми в період великого наступу Росії, коли Путін планує досягти своїх головних переваг. Те, що в цей час РФ не відчуває великих труднощів ні з фінансуванням, ні з політичною ізоляцією, послаблює позиції України в найбільш відповідальний момент цієї війни", - зазначив Розумний.

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Як писав Главред, 19 травня президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ.

Пізніше Трамп заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, щоб оцінити зусилля в цьому напрямку. За його словами, знадобиться кілька тижнів.

Також Трамп говорив, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в тому разі, якщо не буде досягнуто прогресу.

Як пише The New York Times, Трамп відмовився приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії. Натомість він має намір зосередитися на економічній співпраці з Москвою, що може спричинити розкол у НАТО, який російський диктатор Владімір Путін прагнув створити понад два десятиліття.

Financial Times пише, що телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом стала перемогою для господаря Кремля Володимира Путіна. Водночас українці та європейські союзники відчули, що їх кинули. За даними видання, президент США не чинив жодного тиску на Росію, щоб домогтися припинення вогню. Трамп також чітко дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника в мирних переговорах.

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Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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