В Україні стане легше отримати субсидію: кого це стосується

Для низки категорій сімей розширять умови для отримання субсидій – таким чином стане більше підстав, за яких можна її отримати.

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В Україні стане легше отримати субсидію/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні покращать умови для отримання субсидій

Нововведення буде стосуватися низки категорій сімей

Міністерство соціальної політики України пропонує покращити умови отримання житлових субсидій низці категорій сімей.

Про це йдеться у проєкті постанови уряду, який розміщений для обговорення на сайті ФПУ.

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Згідно з пропозицію Мінсоцполітики, розширити умови для отримання субсидій можуть, зокрема, дитячим будинкам сімейного типу; прийомним сім’ям, у яких на вихованні перебуває хоча б одна дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування.

Також умови отримання субсидій можуть покращитися для багатодітних сімей (де є троє чи більше дітей), у яких на момент звернення хоча б одна дитина перебуває під опікою чи піклуванням.

Пропонується, що для цих сімей підставами для надання субсидій також будуть наступні:

купівля земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, будівельних матеріалів, транспортних засобів тощо;

наявність житлового приміщення, яке належить на правах власності дитині-сироті чи дитині, яка позбавлена батьківського піклування;

наявність у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також дитини, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка тимчасово або постійно влаштована в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищують 100 тис. гривень.

У проєкті документу пропонується наступне: якщо в сім’ї є прострочена понад три місяці заборгованість з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг, то її можуть переглянути і встановити на рівні однієї мінімальної заробітної плати станом на початок року.

"Державна підтримка у вигляді житлових субсидій допомагає уникнути фінансового перевантаження та зосередитись на догляді за дітьми. Також покращені умови субсидування створюють позитивний приклад для інших родин, які розглядають можливість створення дитячого будинку сімейного типу або взяти дитину у прийомну сім’ю, під опіку чи піклування та сприяють популяризації цих моделей виховання", – зазначається у документі.

Кому призначається житлова субсидія/ Інфографіка: Главред

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