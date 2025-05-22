Не можна виключати диво: Розумний оцінив шанси на припинення вогню в Україні

Те, що відбувалося з моменту інавгурації Трампа, могло бути виставою.

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Чи буде припинення вогню - прогноз Максима Розумного / Главред, 38 окрема бригада морської піхоти

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Які шанси на перемир'я найближчим часом

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Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний оцінив шанси на те, що найближчим часом буде досягнута угода про припинення вогню.

Згидно з його прогнозом, жодних кардинальних рішень Москва ухвалювати не буде.

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"Тому найближчим часом припинення вогню, навіть тимчасового, не буде", - сказав Розумний у коментарі Главреду.

При цьому політичний експерт додав, що завжди є певна ймовірність дива.

"Тому ми не можемо повністю відкидати варіант того, що все, що відбувалося з моменту інавгурації Трампа, було виставою, розіграною за складною драматургією, а насправді сторони вже давно домовилися про завершення війни і зараз просто формують для цього дипломатично-інформаційні декорації. Але ця ймовірність вкрай низька, не більше 5-10%", - вважає Розумний.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, Папа Римський Лев XIV готовий до проведення у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами.

Раніше президент США Дональд Трамп також сказав, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в тому разі, якщо не буде досягнуто прогресу.

Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що термінів укладення мирної угоди між Росією та Україною немає. Процес перебуває на початковій стадії. За його словами, зараз планується обмін проектами документів між Києвом і Москвою. Кожна сторона готуватиме свої варіанти, після чого мають розпочатися складні переговори з узгодження єдиного тексту.

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Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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