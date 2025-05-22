Український комедійний актор отримав паспорт Росії

Коротко:
- Що відомо про отримання паспорта Реввою
- Що говорить путіністка Поплавська
Донеччанин за походженням, комік Олександр Рева, який не спілкується зі своєю матір'ю, оскаженілою путіністкою з Донецька, отримав паспорт терористичної Росії.
Як пишуть російські пропагандисти, Ревва ніяк не прокоментував отримання паспорта агресора. Натомість увімкнулася оскаженіла путіністка, "акторка" однієї ролі, Яна Поплавська.
"Народжений у Донецьку Олександр Ревва отримав російське громадянство - свідчать документи. Як випливає з документів, він вказав громадянство РФ у юридичних документах на початку травня 2025 року. Так він ще й не громадянин Росії був весь цей час?! І після всього йому дали громадянство?! А хто ухвалював рішення?" - дивується путіністка.
Зазначимо, що артист ніяк не коментував військове вторгнення Росії в Україну. Спочатку війни він нібито виїхав за кордон, але потім все ж повернувся в Росію. Він продовжує виступати в терористичній Москві
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