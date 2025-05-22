Український комедійний актор отримав паспорт Росії

Олександр Ревва отримав паспорт терористичної Росії.

https://glavred.net/starnews/ukrainskiy-komediynyy-akter-poluchil-pasport-rossii-10666790.html Посилання скопійоване

Ревва став громадянином РФ / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Що відомо про отримання паспорта Реввою

Що говорить путіністка Поплавська

Донеччанин за походженням, комік Олександр Рева, який не спілкується зі своєю матір'ю, оскаженілою путіністкою з Донецька, отримав паспорт терористичної Росії.

Як пишуть російські пропагандисти, Ревва ніяк не прокоментував отримання паспорта агресора. Натомість увімкнулася оскаженіла путіністка, "акторка" однієї ролі, Яна Поплавська.

відео дня

Олександр Ревва / скріншот YouTube

"Народжений у Донецьку Олександр Ревва отримав російське громадянство - свідчать документи. Як випливає з документів, він вказав громадянство РФ у юридичних документах на початку травня 2025 року. Так він ще й не громадянин Росії був весь цей час?! І після всього йому дали громадянство?! А хто ухвалював рішення?" - дивується путіністка.

Олександр Ревва / alexander-revva.com

Зазначимо, що артист ніяк не коментував військове вторгнення Росії в Україну. Спочатку війни він нібито виїхав за кордон, але потім все ж повернувся в Росію. Він продовжує виступати в терористичній Москві

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман зізналася, що вчиться в Женеві. Також Сара зазначила, що своїми професіями мрії вона вважає зовсім не дизайн, а справу криміналістів, детективів і судмедекспертів. Втім, у дівчини є в запасі ще кілька років, щоб остаточно визначитися, чим вона хоче займатися в житті.

Раніше Депардьє, титан французького кіно, який знявся у понад 200 фільмах і телесеріалах, звинувачується в сексуальному насильстві над двома жінками під час зйомок фільму 2021 року.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред