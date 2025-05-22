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Гороскоп Таро на завтра 23 травня: Овнам - категорично не витрачати, Тельцям - удар

Олена Кюпелі
22 травня 2025, 11:06
767
Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.
Гороскоп Таро на 9 травня
Гороскоп Таро на 23 травня / Колаж Главред, фото Pixabay

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, даючи змогу побачити, як зовнішні обставини і внутрішні стани переплітаються.

Главред розповість, до чого вам сьогодні готуватися.

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Овен

Карта Таро: Король Пентаклів

Овен, 23 травня ваша карта Таро пропонує вам практичний підхід до грошей і витрат. Ви старанно працюєте, щоб заробити те, що маєте, але у вас є звичка бути надмірно оптимістичним щодо свого майбутнього економічного становища і витрачати більше, ніж слід.

Сьогодні будьте більш практичні та дотримуйтеся бюджету, якщо можете. Зосередьтеся на заощадженнях, коли це можливо, і використанні інших ресурсів, якщо вони досить хороші для ваших поточних потреб.

Телець

Карта Таро: Сімка Мечів

Телець, ваша карта Таро на 23 травня попереджає вас про людей, які можуть подумати, що ви більш наївні, ніж ви є. Ви можете визначити, коли людина лестить.

І Сімка Мечів нагадує вам, що добре б озиратися, коли ваша інтуїція підказує вам бути напоготові. Остерігайтеся пліткарів, особливо якщо вони використовують це, щоб спробувати створити помилкове відчуття довіри.

Вони можуть сподіватися, що ви скажете щось, що дискредитує вас і може бути використано, щоб вдарити вас у спину. Жодних проблем, поки ви зберігаєте секрети при собі.

Близнюки

Карта Таро: Справедливість, перевернута

Близнюки, ви часто набагато добріші і прямолінійніші, ніж вас сприймають люди; однак сьогодні, здається, що чаша терезів несправедливо схилиться на вашу користь.

Справедливість у перевернутому положенні дає вам тверде послання на 23 травня: постарайтеся бути якомога більш неупередженими і врівноваженими.

Якщо ви шукаєте когось, не думайте тільки про себе; подумайте і про те, чого потребують аутсайдери суспільства.

Рак

Карта Таро: Поміркованість, перевернута

Рак, ви сором'язливі і скромні, і коли справа доходить до того, щоб брати речі, ви часто вибираєте менше, ніж вам потрібно і заслуговуєте. Сьогоднішнє послання від перевернутої карти Таро Помірність - бути сумлінним щодо того, скільки потрібно для ситуації.

Ви можете недооцінювати себе або думати, що робите послугу, не просячи всього, що вам потрібно. Будьте чесні в ситуації і не думайте, що все вийде. Краще планувати відповідно до того, що необхідно, і не повертатися, щоб просити більше пізніше.

Лев

Карта таро: Четвірка кубків

Лев, ти зараз нещасний? Карта Таро Четвірка кубків на 23 травня вказує на почуття смутку, яке змушує тебе відчувати, що ти не отримуєш свою справедливу частку в житті. Сьогодні ти можеш бачити речі як невдалі або навіть менш оптимістичні.

Можливо, ця похмура перспектива може завадити тобі ризикувати і відступати, коли ти повинен іти за мрією. Важливо знати своє велике "навіщо" і не дозволяти сильним емоціям диктувати твій вибір.

Діва

Карта Таро: Сила, перевернута

Діва, ви схильні до сильної емоційної врівноваженості, тому, коли ви злитеся, ви дієте не за своєю природою і дуже, дуже засмучуєтеся. Послання для вас на сьогодні, 23 травня, від перевернутої карти Таро Сила - уникати ситуацій, що засмучують.

Якщо у вас немає вибору, окрім як вплутатися в суперечку, не виходьте з себе. Замість цього постарайтеся зберігати спокій і дайте негативним емоціям пройти. Ви будете щасливішими, знаючи, що ви зберегли спокій під час невизначеності.

Терези

Карта Таро: Туз Мечів

Терези, одна справа шукати ясність, а інша - знайти її. Сьогодні Туз Мечів каже, що ваше замішання буде пом'якшено чимось, що ви зробите або зможете зробити.

Можливо, у п'ятницю, 23 травня 2025 року, у вас буде момент осяяння, коли на запитання дадуть відповіді, і ви нарешті розберетеся з проблемою.

Не робіть цього сьогодні, якщо ви через страх не хотіли питати когось про щось. Замість цього шукайте відповіді на запитання, які вас цікавлять.

Скорпіон

Карта Таро: Четвірка Кубків

Уникайте негативних людей, Скорпіон, тому що сьогодні їхнє ставлення може позначитися на вас, і у вас немає місця для будь-чого, що відволікає вас від того, щоб бути позитивною силою у світі просто зараз. Занадто багато речей у вашому житті вимагають від вас кращого.

Якщо ви не впевнені, як розпізнати негативну людину, просто послухайте, що вона говорить і коли. Чи завжди її погляди похмурі або зосереджені на темному боці життя, чи вона прагне до позитиву і бачить хороше?

Ви все ще можете бути поруч із людьми, які перебувають у складній емоційній ситуації, але вам не потрібно підживлювати енергію своєю присутністю. Будьте відкриті для дистанціювання, поки атмосфера не покращиться.

Стрілець

Карта Таро: Лицар Мечів

Стрілець, ви сміливі й відважні, тому не можна заперечувати, що ваша карта Таро на сьогодні, Лицар Мечів, найімовірніше, ви. 23 травня вам, можливо, доведеться зробити щось трохи більш ризиковане, ніж зазвичай, що потребуватиме значної хоробрості.

Сьогоднішнє послання від Таро - будьте готові зробити щось, що ви вважаєте трохи страшним, якщо ви знаєте, що це реально допоможе вам досягти мети і є необхідним етапом для здійснення ваших мрій.

Козеріг

Карта Таро: Сімка Жезлів

Козеріг, добре, що ви сильна людина, яка відстоює свої переконання. Тому, коли ви отримуєте карту Таро, таку як Сімка Жезлів, чиє послання - бути вірним собі і справжнім, твердо стояти на своїх принципах, ви прекрасно справляєтеся з тим, щоб слідувати їм.

Сьогодні вами керують ваші переконання. Не бійтеся слухати своє серце, коли воно говорить вам робити те, що краще для вас.

Водолій

Карта Таро: Вежа, перевернута

Водолій, хоча зараз не сезон застуди або грипу, перевернута Вежа говорить вам, що потрібно бути обережнішими зі своїм здоров'ям. Дотримуйтесь здорових звичок і робіть те, що ви повинні робити, щоб залишатися максимально здоровими. Найпростіші звички можуть зміцнити вашу імунну систему і не дати вам відчути себе собою.

Подумайте про поради, які ви часто чуєте про хороші звички для здоров'я: мийте руки, приймайте вітаміни і отримуйте багато сонячного світла!

Риби

Карта Таро: Двійка Жезлів

Риби, вам належить ухвалити важливе рішення 23 травня? Сьогоднішня карта Таро Двійка Жезлів закликає вас пройти процес ухвалення правильних рішень.

Можливо, вам доведеться скласти список плюсів і мінусів або обговорити свої думки та ідеї з другом. Запишіть свої думки і поставте собі чесні запитання. Постарайтеся придумати те, що, на вашу думку, буде працювати для вас найкраще.

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Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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