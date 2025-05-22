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Українцям влітку доведеться платити податки навіть за старі квартири: які суми

Альона Вороніна
22 травня 2025, 11:20
614
Платити податок потрібно буде за "зайві квадрати", тобто за різницю між нормою і фактичною площею житла.
Деньги, квартира
Українцям влітку доведеться платити податки навіть за старі квартири/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Коротко:

  • Українцям влітку доведеться платити податки за квартири
  • Податок потрібно буде платити за "зайві квадрати" – за різницю між нормою і фактичною площею житла
  • Сума податку відрізняється у різних населених пунктах

Українці до 1 липня отримають платіжки з повідомленням про те, що вони повинні заплатити податок на нерухомість.

Платити потрібно буде власникам відносно великих квартир і будинків, адже податок нараховується за "зайві" квадрати, тобто за різницю між нормою та фактичною площею житла, пише OBOZ.UA.

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Ставку податку визначають місцеві ради, і також сам податок буде платитися в місцевий бюджет. У Податковому кодексі встановлена максимальна ставка, яка становить 1,5% мінімальної зарплати станом на січень минулого року.

У різних населених пунктах була встановлена різна ставка такого податку. Так, в багатьох містах встановили максимальну ставку, а в деяких доведеться платити набагато менше. Наприклад, у Києві така ставка становить максимальних 1,5% (тобто за кожен "зайвий" квадрат у Києві треба платити 106,5 грн), а у Кропивницькому така ставка встановлена на рівні всього 0,5% від мінімальної зарплати (тому там за кожен "зайвий" квадрат треба буде віддати всього 35,5 грн).

Норма житла становить:

  • для квартир (незалежно від кількості) – 60 квадратів;
  • для будинків – 120 квадратів;
  • якщо є будинок та квартира – 180 квадратів.

Тобто якщо наявне у власника житло перевищує за кількістю квадратів встановлену норму, за кожен "зайвий" квадрат доведеться заплатити податок.

Наприклад, якщо у вас є квартира площею 100 квадратів, то за 40 квадратів, які перевищують норму, потрібно буде платити податок. При цьому максимальна сума, яку потрібно буде віддати, не повинна перевищувати 4260 грн.

Проте сума також залежатиме від того, яке рішення щодо розміру податку ухвалила місцева влада.

Податки в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Верховній Раді дали відповідь, коли чекати підвищення податків в Україні. Гетманцев наголосив на складності важливого законопроєкту та необхідності його прийняття.

Також раніше повідомлялося, що полонені росіяни платитимуть податки в Україні – у Раді розповіли деталі. Відповідний законопроєкт був схвалений урядом 9 травня.

Нагадаємо, українців можуть зобов'язати платити податки з переказів на банківські картки. Оподаткування торкнеться саме фізичних осіб, а не структурних джерел, каже Южаніна.

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Что таке Державна податкова служба України?

Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".

Служба реалізує:

  • державну податкову політику;
  • державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
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