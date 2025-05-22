РФ піде на поступки Україні: політтехнолог назвав терміни й умови

Переговорний процес затягнеться, а паралельно йтимуть бойові дії.

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Марат Гельман спрогнозував перебіг мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: Facebook Марат Гельман, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Головні тези:

Мирні переговори затягнуться

Перемир'я поки що не буде

Прогресу в переговорах можна чекати не раніше осені

Україні необхідно до осені утримати оборону країни, оскільки до цього часу результатів мирних переговорів не буде. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив російський політтехнолог, галерист Марат Гельман.

За його словами, переговорний процес затягнеться, а паралельно йтимуть бойові дії.

"Я думаю, що до осені результатів переговорів не буде. Переговорний процес затягнеться, можливі зустрічі, умовно кажучи, раз на два тижні. А паралельно йтимуть бойові дії", - сказав він.

За словами Гельмана, коли скінчиться літо, можна буде підрахувати, на скільки метрів просунулася російська армія, і чого коштувало Путіну таке просування.

"Виходячи з таких підрахунків, має стати зрозуміло, що захоплення чотирьох областей військовим шляхом здійснити неможливо. І тоді російська делегація піде на так звані компроміси. Приміром, на поступки в питаннях лінії розмежування та стримає свої амбіції щодо чотирьох областей", - вважає експерт.

Дивіться відео - Марат Гельман розповів, коли Путін може відмовитися від претензій на чотири області України:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія категорично відмовляється від безумовного припинення вогню у війні проти України, мотивуючи це нібито загрозою переозброєння ЗСУ з боку Заходу.

Раніше прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що термінів укладення мирної угоди між Росією і Україною немає. Процес перебуває на початковій стадії. За його словами, зараз планується обмін проектами документів між Києвом і Москвою. Кожна сторона готуватиме свої варіанти, після чого мають розпочатися складні переговори з узгодження єдиного тексту.

Тим часом Папа Римський Лев XIV готовий до проведення у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами.

Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що вже наступного тижня у Ватикані можуть відбутися технічні переговори про припинення вогню в Україні.

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Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

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