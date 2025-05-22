Наступні переговори між Україною та РФ: у Зеленського назвали головну умову

Єрмак сказав, що Україна працює над тим, щоб справедливий мир став реальністю.

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Переговори між Україною та Росією / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, МЗС Туреччини

Головне із заяви керівника ОП:

Наступні переговори з РФ відбудуться після обміну полоненими

Зараз відбувається координація позицій щодо переговорів

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що наступній зустрічі з російськими представниками має передувати обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Про це він повідомив в Telegram.

Керівник ОП розповів, що провів онлайн-розмову з дипломатичними представниками лідерів країн Північної Європи та Балтії.

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За його словами, зараз відбувається координація позицій щодо переговорів про досягнення справедливого та сталого миру для України.

Він також додав, що поінформував колег про перемовини в Стамбулі, зустрічі українського президента Володимира Зеленського в Італії та Ватикані, а також про важливу розмову глави держави з Президентом США Дональдом Трампом і лідерами країн Європейського Союзу.

"Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Другим – визначення місця для наступної зустрічі з представниками Росії", – наголосив Єрмак.

Він підсумував, що Україна працює над тим, щоб справедливий мир став реальністю.

Переговори про припинення вогню - що відомо

Як повідомляв Главред, президент Фінляндії Александер Стубб сказав, що вже наступного тижня у Ватикані можуть відбутися технічні переговори щодо припинення вогню в Україні.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія категорично відмовляється від безумовного припинення вогню у війні проти України. Росіяни мотивують це нібито загрозою переозброєння ЗСУ з боку Заходу.

Водночас, президент США Дональд Трамп після розмови з Путіним заявив, що Росія і Україна негайно почнуть переговори про припинення вогню і повне закінчення війни.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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