Ціна обвалилася на 35%: в Україні стрімко подешевшала популярна ягода

Ще тиждень тому ягода коштувала не менше ніж 220–260 грн/кг.

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Ціна на полуницю стрімко падає / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Чому ціни на полуницю знизилися

Скільки коштує кілограм популярної ягоди

Попри весняні заморозки, які скували Україну у квітні-травні, ціни на популярну ягоду стрімко знизилися. Полуниця подешевшала в середньому на 35%. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За даними експертів, основна причина падіння цін на полуницю - стрімке збільшення пропозиції ягоди з господарств західних областей. При цьому попит серед споживачів залишається невисоким.

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"У результаті, в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені були значно знизити ціну на цю продукцію", - йдеться в матеріалі.

Аналітики нагадують, що ще до початку минулих вихідних полуниця коштувала не менше ніж 220–260 грн/кг (приблизно $5,31–6,27/кг). Але вже на початку поточного тижня ціни впали одразу на 35% - до 120-190 грн/кг ($2,90-4,59/кг), залежно від якості та обсягів партій.

Експерти не виключають, що ціна може опуститися ще нижче, адже пропозиція полуниці на українському ринку ще не сягнула піка.

Водночас невідомо, чи збережеться така ціна протягом найближчого місяця. Адже, за словами фермерів практично з усіх регіонів України, ранні сорти ягід втрачено від 30% до 100% внаслідок квітневих і травневих заморозків поточного року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українці в Мережі почали повідомляти про шалені ціни на ягоди. Наприклад, у Чернівцях черешня, сезон якої вже розпочинається, коштує 1450 гривень за кілограм.

Крім того, ціни на яблука в українських супермаркетах демонструють стрімке зростання. У деяких магазинах вартість популярних сортів вже підбирається до 100 гривень за кілограм. Особливо різке підвищення зафіксовано в супермаркетах Одеси. Наприклад, сорт Ред Чіф там продається майже за 80 грн/кг. Ще дорожче обійдуться яблука Симиренка та Ред Принц — до 89,90 грн/кг, що робить їх найдорожчими серед представлених.

Напередодні стало відомо, що в Україні через весняні заморозки цього року на ринку суттєво подорожчають фрукти - ціна підвищиться щонайменше на 30 відсотків.

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Що відомо про проєкт EastFruit? EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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