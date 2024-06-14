MamaRika показала нові груди в купальнику

Співачка MamaRika показала свої нові груди і розповіла про прийняття.

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MamaRika похвалилася новим тілом/ колаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika (Анастасія Середа, в дівоцтві - Кочетова), яка зовсім недавно здійснила свою мрію про великі груди, похвалилася новою фігурою.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. У пості під назвою "Любов до себе що воно таке" MamaRika наголосила, що жіночі комплекси закладають ще з дитинства, вимагаючи від нас "занадто багато".

"Моя робота над собою як фізична, так і моральна йде паралельно одна одній (духовні практики, йога, зал, косметологи, книжки, просто "я тебе люблю в дзеркало"), тому що мені здається тільки так варто підходити до цієї проблеми", - пише вона.

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За словами співачки, рівень її самокритичності "досяг апогею", а причиною стали кілька факторів.

"Починаючи з людей, які з дитинства вимагали від мене занадто багато, постійно вказуючи на мої помилки і недоліки, замість того, щоб просто похвалити. І закінчуючи вагітністю та народженням сина, після яких я вже цілих 3 роки намагаюся зібрати себе як трансформер", - каже вона.

Між тим, вона також додає, що всі матусі - герої, адже не існує важливішої та важчої місії, ніж народження дітей.

Хто така MamaRika? Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка.

Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. Зокрема для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь більш ніж у 250 телепрограмах.

Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

MamaRika - останні новини:

Раніше стало відомо, що співачці MamaRika стало зле просто перед концертом. Артистку забрала карета швидкої, де медики надавали їй першу допомогу.

Також МамаРіка скаржилася на зайві кілограми, які вона "наїла" за свята. При цьому співачка зазначила, що її чоловікові нові округлі форми зірки припали до смаку.

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