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Зросла кількість постраждалих на Київщині: подробиці нічної атаки

Руслан Іваненко
25 травня 2025, 22:51
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Ворожа атака пошкодила житлові будинки, школи, склади, гаражі та господарчі споруди.
Атака, Киев
Окупанти продовжують атакувати цивільну інфраструктуру / Колаж: Главред, фото: t.me/kyivoda

Про головне:

  • Унаслідок атаки на Київщину постраждали 34 людини
  • Пошкоджено понад 100 будинків, школи, склади та гаражі

У результаті нічної повітряної атаки на Київську область зафіксовано значні руйнування та зростання кількості постраждалих. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, пошкоджено десятки житлових будинків та інфраструктурних об’єктів.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київщині зросла до 34 людей", — зазначив очільник області.

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За його словами, удари завдали шкоди у Бучанському, Фастівському та Білоцерківському районах, де пошкоджено 115 приватних будинків, а також продовольчі склади, навчальні заклади, гаражі, господарчі споруди та лазня.

"Ось такі об’єкти стали мішенями атаки ворога на Київщині. Росія воює з мирним населенням, намагається знищувати все. Відвідав постраждалі населені пункти Білоцерківського, Бучанського, Фастівського районів. Головне завдання — якомога швидше допомогти людям", — додав Калашник.

Він запевнив, що усі необхідні служби працюють на місцях, а допомога постраждалим вже надходить з обласного резерву та від донорів.

"Переконався, що залучені всі служби, допомога наших партнерів як завжди своєчасна. Необхідні будівельні матеріали доставляємо з обласного резерву, допомагають також донори. Жодна наша людина не залишиться без допомоги", — наголосив він.

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Раніше Главред писав, що 23 травня близько 22:00 у Києві пролунали вибухи. З'ясувалося, що країна-агресорка Росія атакує столицю безпілотниками.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня сталася масована атака на Київ — зафіксовані руйнування та постраждалі. По столиці росіяни запустилибагато дронів та ракет.

Крім того, у ніч на 25 травня, в Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини. За даними рятувальників, діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували. Постраждали 10 людей, 8 із них були врятовані рятувальниками ДСНС та госпіталізовані.

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