"Робота триває": у ГУР готують нову операцію з обміну полонених

Україна вже почала підготовку до наступних етапів повернення своїх громадян, повідомив Андрій Юсов.

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Йде підготовка нового обміну полоненими / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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Україна вже почала підготовку до наступних етапів повернення полонених

Триває планування наступних операцій

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони розповіли про підготовку нового обміну полонених між Україною і Росією.

Відповідну заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі "Ми Україна".

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Він пояснив, що після проведення масштабного обміну полоненими, внаслідок якого вдалося повернути на батьківщину 1000 українських захисників, Україна вже почала підготовку до наступних етапів повернення своїх громадян.

За його словами, з початку повномасштабної війни внаслідок усіх обмінів додому повернулися вже 5757 українців та іноземних громадян.

"Сьогодні відбувся 65-й обмін полоненими. Ще тисяча наших захисників повернулася додому. Однак це не кінець - робота триває. Повернути кожного українця з полону - наше пріоритетне завдання. Координаційний штаб уже займається плануванням наступних операцій", - заявив Юсов.

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Як писав Главред, за результатами переговорів у Стамбулі, які відбулися 16 травня, вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000.

Нагадаємо, комбриг НГУ зробив гучну заяву щодо обміну полоненими. Серед тисячі українських військовополонених, які повернулися додому, немає жодного представника Азова, наголосив Денис Прокопенко.

Раніше Україна повернула ще 303 своїх захисника з російського полону. Київ і Москва завершили третю частину обміну у форматі 1000 на 1000 осіб.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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