"Найстрашніший день у моєму житті": Катя Кузнєцова постраждала від атаки на Київ

Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова повідомила про те, як дрон потрапив у будинок.

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Катерина Кузнєцова розповіла про влучання дрона / Колаж Главред, фото Instagram/katykino

Коротко:

Що трапилося у Катерини Кузнєцової

Як вона описала свої почуття

Українська акторка Катерина Кузнєцова, яка нещодавно розповіла про те, що трапилося з її квартирою в терористичній Москві, поділилася тим, як постраждала через атаку росіян на столицю України Київ у ніч на24 травня.

Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram.

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За словами актриси, це був найстрашніший день у її житті. "Я досі не можу повірити в те, що це було зі мною, моєю сім'єю і так близько", - написала вона.

Катерина Кузнєцова розповіла про найстрашнішу ніч у житті / Фото Instagram/ katykino

"Повітряна тривога, я чую свист, біжу до мами в кімнату і як маленька дитина обіймаю її. І в цей самий момент ми бачимо, як осколок потрапляє в будинок навпроти нас", - розповідає Катерина.

Катерина Кузнєцова розповіла про найстрашнішу ніч у житті / Фото Instagram/ katykino

За словами акторки, вони швидко побігли в будинок навпроти, щоб допомогти постраждалим. "Це неможливо передати словами", - додає вона. Кузнєцова додає, що вони досі намагаються з'ясувати, чи були там люди.

Катерина Кузнєцова розповіла про найстрашнішу ніч у житті / Фото Instagram/ katykino

"Ми живі - і це найголовніше", - підсумовує вона.

Катерина Кузнєцова розповіла про найстрашнішу ніч у житті / Фото Instagram/ katykino

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Нагадаємо, раніше Катя Кузнєцова показала, як займається баре. За словами Кузнєцової, головне знайти свій вид спорту. "І все буде круто! Буде мотивація, тренування в задоволення і крутий результат", - каже вона.

Раніше Катя Кузнєцова розповіла про стосунки зі своїм хлопцем. Своєю історією актриса поділилася з ведучим Славою Дьоміним. Дьомін розпитав Кузнєцову, що вона думає з приводу фрази "хороших росіян не існує". "Згодна. І ми часто сваримося з цього приводу", - каже актриса Кузнєцова.

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Чим прославилася Катерина Кузнєцова Катерина Кузнєцова - українська актриса театру і кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько - футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати - українська легкоатлетка Алла Борисенко. Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступати до театрального. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою і засудженням російського військового вторгнення в Україну.

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