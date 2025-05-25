"Це ганьба": комбриг НГУ зробив гучну заяву щодо обміну полоненими

Серед тисячі українських військовополонених, які повернулися додому, немає жодного представника Азова, підкреслив Денис Прокопенко.

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Денис Прокопенко зробив заяву з приводу обміну полоненими / Колаж: Главред, Фото: t.me/dmytro_lubinetzs, t.me/azov_media

Важливе із заяв Прокопенка:

Серед звільнених немає жодного представника Азова

Поточний формат обмінів потребує перегляду

Росіяни не зацікавлені в поверненні звичайних солдатів

Командир 12-ї бригади Нацгвардії Азов, полковник Денис Прокопенко (позивний "Редіс"), висловив глибоке розчарування тим, що під час останнього масштабного обміну полоненими між Україною і Росією не було звільнено жодного з бійців Азова.

Він також піддав сумніву зацікавленість у поверненні цих військовослужбовців. Це випливає із заяви Прокопенка на його сторінці у Facebook.

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"Серед тисячі українських військовополонених, які повернулися додому, немає жодного представника Азова. Натомість серед звільнених опинилася людина, яка, перебуваючи в полоні, просила в охорони ніж, щоб катувати наших бійців. Це виглядає як насмішка над тими, хто вже четвертий рік перебуває у важких умовах російського полону, а також над їхніми родинами та побратимами. Тим паче що "азовці" пішли в полон за наказом вищого командування і заслуговують на пріоритетне повернення", - написав він.

Він нагадав, що лише кілька днів тому відзначали третю річницю виходу захисників Маріуполя з території заводу Азовсталь, і тоді багато хто сподівався, що серед військовополонених, яких повернуть додому, будуть і бійці Азова. Однак надії, за його словами, не виправдалися.

Прокопенко також підкреслив, що не вважає відмову Росії віддавати "азовців" єдиною причиною їхньої відсутності в списках обміну. На його думку, Україна повинна пропонувати натомість більш "вагомих" фігурантів:

"Росіяни не зацікавлені в поверненні звичайних солдатів. А ось священики Московського патріархату, які в Україні діють як агенти російських спецслужб, можуть становити для них більший інтерес. Україна буквально переповнена ворожою агентурою - про це відомо спецслужбам. Потрібна тільки політична воля", - зазначив він.

Комбриг НГУ додав, що поточний формат обмінів потребує перегляду, а робота тих, хто роками опікується цими процесами, викликає сумніви в ефективності та зацікавленості.

"Відсутність серед обміняних хоч одного "азовця" - це національна ганьба. Я не бачу бажання з боку влади реально повертати наших хлопців, якщо цим четвертий рік поспіль займаються одні й ті самі люди - безрезультатно", - підсумував Прокопенко.

Як писав Главред, за результатами переговорів у Стамбулі, які відбулися 16 травня, вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000.

Нагадаємо, раніше боєць ЗСУ відповів на критику командира Азова щодо обміну полоненими. Звільнені строковики були в колонії у Володимирській області, а деякі - у мордовських таборах, повідомив Максим Колесніков.

Раніше Україна повернула ще 303 своїх захисника з російського полону. Київ і Москва завершили третю частину обміну у форматі 1000 на 1000 осіб.

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Хто такий Денис Прокопенко? Денис Прокопенко - український офіцер, полковник Національної гвардії України, командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", учасник російсько-української війни, Герой України (19 березня 2022). Командир операції битви за Маріуполь (2022), пише Вікіпедія.

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