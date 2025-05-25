"Це ганьба": комбриг НГУ зробив гучну заяву щодо обміну полоненими

Важливе із заяв Прокопенка:
- Серед звільнених немає жодного представника Азова
- Поточний формат обмінів потребує перегляду
- Росіяни не зацікавлені в поверненні звичайних солдатів
Командир 12-ї бригади Нацгвардії Азов, полковник Денис Прокопенко (позивний "Редіс"), висловив глибоке розчарування тим, що під час останнього масштабного обміну полоненими між Україною і Росією не було звільнено жодного з бійців Азова.
Він також піддав сумніву зацікавленість у поверненні цих військовослужбовців. Це випливає із заяви Прокопенка на його сторінці у Facebook.
"Серед тисячі українських військовополонених, які повернулися додому, немає жодного представника Азова. Натомість серед звільнених опинилася людина, яка, перебуваючи в полоні, просила в охорони ніж, щоб катувати наших бійців. Це виглядає як насмішка над тими, хто вже четвертий рік перебуває у важких умовах російського полону, а також над їхніми родинами та побратимами. Тим паче що "азовці" пішли в полон за наказом вищого командування і заслуговують на пріоритетне повернення", - написав він.
Він нагадав, що лише кілька днів тому відзначали третю річницю виходу захисників Маріуполя з території заводу Азовсталь, і тоді багато хто сподівався, що серед військовополонених, яких повернуть додому, будуть і бійці Азова. Однак надії, за його словами, не виправдалися.
Прокопенко також підкреслив, що не вважає відмову Росії віддавати "азовців" єдиною причиною їхньої відсутності в списках обміну. На його думку, Україна повинна пропонувати натомість більш "вагомих" фігурантів:
"Росіяни не зацікавлені в поверненні звичайних солдатів. А ось священики Московського патріархату, які в Україні діють як агенти російських спецслужб, можуть становити для них більший інтерес. Україна буквально переповнена ворожою агентурою - про це відомо спецслужбам. Потрібна тільки політична воля", - зазначив він.
Комбриг НГУ додав, що поточний формат обмінів потребує перегляду, а робота тих, хто роками опікується цими процесами, викликає сумніви в ефективності та зацікавленості.
"Відсутність серед обміняних хоч одного "азовця" - це національна ганьба. Я не бачу бажання з боку влади реально повертати наших хлопців, якщо цим четвертий рік поспіль займаються одні й ті самі люди - безрезультатно", - підсумував Прокопенко.
Як писав Главред, за результатами переговорів у Стамбулі, які відбулися 16 травня, вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000.
Нагадаємо, раніше боєць ЗСУ відповів на критику командира Азова щодо обміну полоненими. Звільнені строковики були в колонії у Володимирській області, а деякі - у мордовських таборах, повідомив Максим Колесніков.
Раніше Україна повернула ще 303 своїх захисника з російського полону. Київ і Москва завершили третю частину обміну у форматі 1000 на 1000 осіб.
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Хто такий Денис Прокопенко?
Денис Прокопенко - український офіцер, полковник Національної гвардії України, командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", учасник російсько-української війни, Герой України (19 березня 2022). Командир операції битви за Маріуполь (2022), пише Вікіпедія.
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