Повітряна тривога для Кремля: що відомо про нову атаку на Москву

Про головне:
- У Москві заявили про атаку дронів
- Тимчасово зупинили роботу трьох аеропортів столиці РФ
- Росавіація ввела обмеження на зліт і посадку літаків
Мер Москви Сергій Собянін повідомив про масовану атаку безпілотників на російську столицю. Через загрозу тимчасово призупинено роботу кількох аеропортів. Про це інформують російські ЗМІ.
Близько 16:50 Росавіація оголосила про запровадження обмежень на зліт і посадку літаків у московському авіаційному вузлі. Обмеження торкнулися аеропортів:
- "Внуково",
- "Домодєдово",
- "Жуковський".
За словами Собяніна, російська система протиповітряної оборони знищила один із безпілотників, який прямував у бік міста. На місці падіння уламків працюють екстрені служби:
"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", – зазначив він.
Згодом мер заявив про збиття ще двох дронів, а близько 17:50 повідомив про четвертий нейтралізований апарат:
"Було збито ще два безпілотники, що летіли на Москву", – повідомив він.
Крім того, аеропорт "Пулково" у Санкт-Петербурзі попередив пасажирів про можливі зміни у розкладі рейсів через ситуацію в московських аеропортах.
Вибухи в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, вчора, 23 травня, дрони атакували завод, який виробляє акумулятори. Липецький завод "Енергія" є постачальником Міністерства оборони Росії.
Крім того, у ніч на 25 травня російська ППО обстріляла власний військовий літак. Варто зазначити, що саме в цей час у Твері РФ скаржилися на атаку дронів.
Окрім цього, 21 травня в Росії скаржилися на атаку безпілотників на Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін розповів про три збиті дрони і заявив, то всього протягом дня над Московською областю нібито було знищено 27 безпілотників.
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Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
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