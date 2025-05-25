Повітряна тривога для Кремля: що відомо про нову атаку на Москву

Росія тимчасово зупинила роботу трьох аеропортів через загрозу атаки безпілотників.

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У Москві та області призупинили злети й посадки через загрозу з повітря / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

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У Москві заявили про атаку дронів

Тимчасово зупинили роботу трьох аеропортів столиці РФ

Росавіація ввела обмеження на зліт і посадку літаків

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про масовану атаку безпілотників на російську столицю. Через загрозу тимчасово призупинено роботу кількох аеропортів. Про це інформують російські ЗМІ.

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Близько 16:50 Росавіація оголосила про запровадження обмежень на зліт і посадку літаків у московському авіаційному вузлі. Обмеження торкнулися аеропортів:

"Внуково",

"Домодєдово",

"Жуковський".

За словами Собяніна, російська система протиповітряної оборони знищила один із безпілотників, який прямував у бік міста. На місці падіння уламків працюють екстрені служби:

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", – зазначив він.

Згодом мер заявив про збиття ще двох дронів, а близько 17:50 повідомив про четвертий нейтралізований апарат:

"Було збито ще два безпілотники, що летіли на Москву", – повідомив він.

Дрон Лютий / Инфографика: Главред

Крім того, аеропорт "Пулково" у Санкт-Петербурзі попередив пасажирів про можливі зміни у розкладі рейсів через ситуацію в московських аеропортах.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, вчора, 23 травня, дрони атакували завод, який виробляє акумулятори. Липецький завод "Енергія" є постачальником Міністерства оборони Росії.

Крім того, у ніч на 25 травня російська ППО обстріляла власний військовий літак. Варто зазначити, що саме в цей час у Твері РФ скаржилися на атаку дронів.

Окрім цього, 21 травня в Росії скаржилися на атаку безпілотників на Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін розповів про три збиті дрони і заявив, то всього протягом дня над Московською областю нібито було знищено 27 безпілотників.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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