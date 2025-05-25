Від +4 градусів до +30: які регіони накриє сильне потепління

У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження.

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Прогноз погоди в Україні на 26 травня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 26 травня

Де температура повітря опуститься до +4 градуса

У яких областях будуть дощі з грозами та шквалами

Погода в Україні 26 травня буде місцями прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на Лівобережжі - І рівень небезпечності. Там очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 26 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 26 травня в Україні будуть дощі. Температура повітря буде коливатися від +9 градусів на заході до +29 градусів на сході.

Дощі у цей день будуть лити на заході, півночі, у центральних областях та на Одещині. У більшості південних областей буде сухо. Водночас на Лівобережжі України будуть сильні пориви вітру.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 26 травня

В Україні 26 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують сильні дощі з грозами у північних, більшості західних, центральних, в Одеській, Миколаївській областях. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру на Лівобережжі - 15-20 м/с.

"Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9°, вдень 12-17°; на решті території вночі 12-17°, вдень 19-24°, на сході та південному сході країни 25-30°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 26 травня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +16...+28 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +8...+14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 травня / фото: meteoprog

Погода 26 травня у Києві

У Києві 26 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі та грози. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 19-24°; у Києві вночі близько 15°, вдень 19-21°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 26 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.

Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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