Зеленський анонсував новий санкційний удар по РФ і розкрив головну мету

Метою є синхронізація українських санкцій із санкційними режимами ЄС.

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Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових санкцій / колаж: Главред, фото: t.me, Володимир Зеленський

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Готуються нові санкційні рішення проти РФ

Україна синхронізує санкційний режим з іншими країнами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові санкційні рішення проти фізичних і юридичних осіб із Росії та пов'язаних із нею осіб уже готуються і РНБО незабаром ухвалить відповідні рішення.

Таку заяву Зеленський зробив у дописі в офіційному Telegram, коментуючи набуття чинності трьома санкційними пакетами в неділю.

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"Сьогодні - кілька санкційних пакетів. Перший - проти російських осіб, причетних до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій і схем обходу санкцій в інтересах РФ", - написав він.

За його словами, другий пакет - це пропагандисти, які своєю брехнею посилюють російські удари по Україні.

"І третій санкційний пакет - проти представників російських мафіозних угруповань, які значно допомогли становленню путінського режиму і дотепер пов'язані з ним", - перерахував Зеленський у повідомленні.

/ Главред

Він зазначив, що метою є ще й синхронізація українських санкцій із "санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій".

Крім того, Зеленський пообіцяв незабаром запровадження Україною нових санкційних пакетів.

"Зараз уже готуються нові санкційні рішення України. Напрямок санкцій цілком зрозумілий - це фізичні та юридичні особи з Росії та пов'язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Нові рішення РНБО - скоро", - написав Зеленський.

Санкції РНБО - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 1 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Відповідні укази №267/2025, №268/2025, №269/2025 опубліковано на сайті президента.

18 квітня президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти окремих громадян Російської Федерації та російських компаній.

12 лютого РНБО ухвалила рішення про накладення санкцій на народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" і п'ятого президента України Петра Порошенка.

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Що відомо про РНБО? Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

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