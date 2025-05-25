Синоптик сказав, коли в Україну прийде довгоочікуване тепло та закінчаться дощі

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода з 26 травня по 1 червня
- У яких регіонах впродовж наступного тижня буде найтепліше
Наступного тижня в Україні збережеться дощова погода - місцями можливі навіть грози, град та сильний вітер. Таким прогнозом поділився метеоролог Ігор Кибальчич.
За його словами, найтеплішу погоду варто очікувати у південно-східній частині країни, а от на заході середні температурні показники будуть нижчими за кліматичну норму.
Погода 26 травня
У понеділок, 26 травня, очікується нестійка та дощова погода в Київській, Чернігівській, Одеській та західних областях. Дощі будуть помірними, місцями значними. На решті території країни без істотних опадів.
Температура повітря вночі становитиме +11…+17 °С, вдень +20…+28 °С, у Криму до +30 °С. У західних та північно-західних областях вночі +4…+10 °С, вдень +9…+18 °С.
Погода 27 травня
У вівторок, 27 травня, волога й нестабільна погода зберігатиметься на заході, півдні та в Київській області. У другій половині дня короткочасні дощі з грозами охоплять і центральні регіони. Натомість на сході та північному сході істотних опадів не очікується.
Погода 28 травня
У середу, 28 травня, дощі пройдуть в більшості областей України, місцями можливі грози та рвучкий вітер. Опадів не прогнозується лише на крайньому сході та у Криму.
Температура повітря вночі становитиме +11…+17 °С, вдень коливатиметься він +15 до +22 °С, на крайньому сході до +28 °С.
Погода 29 травня
У четвер, 29 травня, дощитиме майже по всій Україні. У північно-західних областях можливі зливи, грози, град і пориви вітру. Лише в Криму та біля Азовського моря день мине без опадів.
Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °С, вдень +14…+22 °С.
Погода 30 травня
У п’ятницю, 30 травня, у західних регіонах вкотре пройдуть дощі. Вдень опади можливі також на півночі та центрі України. Місцями можливі грози.
Температура повітря вночі передбачається +10…+16 °С, вдень +14…+22 °С, на крайньому сході до +27 °С.
Погода 31 травня
У суботу, 31 травня, ніч мине без істотних опадів, вдень у західних та східних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями у супроводі грози.
Температура повітря вночі +10…+17 °С, у західній частині місцями +4…+9 °С; вдень +18…+23 °С.
Погода 1 червня
У перший день літа українцям варто очікувати на опади. Дощі прогнозуються в західних, східних областях, а також у Криму.
Температура повітря вночі передбачається в межах +8…+15 °С, вдень +19…+24 °С.
Погода в Україні - новини за темою
Як писав Главред, у понеділок, 26 травня, на українців чекає нестійка погода з температурними контрастами. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, на заході очікується +9 градусів, а на сході до +29℃.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі прогнозували, що погода в Україні у червні 2025 року очікується теплішою, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищою за норму.
Водночас синоптик і заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповідала, що погода в Україні цього літа дивуватиме. Наприклад, у червні температура повітря прогріватиметься до +28 градусів. При цьому у третій декаді червня буде похолодання, можна очікувати опадів.
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Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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