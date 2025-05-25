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Синоптик сказав, коли в Україну прийде довгоочікуване тепло та закінчаться дощі

Маріна Фурман
25 травня 2025, 16:08
1964
Погода в Україні залишається хмарною та дощовою.
гроза
Прогноз погоди з 26 травня по 1 червня / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода з 26 травня по 1 червня
  • У яких регіонах впродовж наступного тижня буде найтепліше

Наступного тижня в Україні збережеться дощова погода - місцями можливі навіть грози, град та сильний вітер. Таким прогнозом поділився метеоролог Ігор Кибальчич.

За його словами, найтеплішу погоду варто очікувати у південно-східній частині країни, а от на заході середні температурні показники будуть нижчими за кліматичну норму.

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Погода 26 травня

У понеділок, 26 травня, очікується нестійка та дощова погода в Київській, Чернігівській, Одеській та західних областях. Дощі будуть помірними, місцями значними. На решті території країни без істотних опадів.

Температура повітря вночі становитиме +11…+17 °С, вдень +20…+28 °С, у Криму до +30 °С. У західних та північно-західних областях вночі +4…+10 °С, вдень +9…+18 °С.

погода 26 мая
Погода в Україні на 26 травня / фото: meteoprog

Погода 27 травня

У вівторок, 27 травня, волога й нестабільна погода зберігатиметься на заході, півдні та в Київській області. У другій половині дня короткочасні дощі з грозами охоплять і центральні регіони. Натомість на сході та північному сході істотних опадів не очікується.

погода 27 мая
Погода в Україні на 27 травня / фото: meteoprog

Погода 28 травня

У середу, 28 травня, дощі пройдуть в більшості областей України, місцями можливі грози та рвучкий вітер. Опадів не прогнозується лише на крайньому сході та у Криму.

Температура повітря вночі становитиме +11…+17 °С, вдень коливатиметься він +15 до +22 °С, на крайньому сході до +28 °С.

погода на 28 мая
Погода в Україні на 28 травня / фото: meteoprog

Погода 29 травня

У четвер, 29 травня, дощитиме майже по всій Україні. У північно-західних областях можливі зливи, грози, град і пориви вітру. Лише в Криму та біля Азовського моря день мине без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °С, вдень +14…+22 °С.

погода на 29 мая
Погода в Україні на 29 травня / фото: ventusky

Погода 30 травня

У п’ятницю, 30 травня, у західних регіонах вкотре пройдуть дощі. Вдень опади можливі також на півночі та центрі України. Місцями можливі грози.

Температура повітря вночі передбачається +10…+16 °С, вдень +14…+22 °С, на крайньому сході до +27 °С.

погода 30 мая
Погода в Україні на 30 травня / фото: ventusky

Погода 31 травня

У суботу, 31 травня, ніч мине без істотних опадів, вдень у західних та східних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями у супроводі грози.

Температура повітря вночі +10…+17 °С, у західній частині місцями +4…+9 °С; вдень +18…+23 °С.

погода на 31 мая
Погода в Україні на 31 травня / фото: ventusky

Погода 1 червня

У перший день літа українцям варто очікувати на опади. Дощі прогнозуються в західних, східних областях, а також у Криму.

Температура повітря вночі передбачається в межах +8…+15 °С, вдень +19…+24 °С.

погода 1 июня
Погода в Україні на 1 червня / фото: ventusky

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у понеділок, 26 травня, на українців чекає нестійка погода з температурними контрастами. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, на заході очікується +9 градусів, а на сході до +29℃.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі прогнозували, що погода в Україні у червні 2025 року очікується теплішою, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищою за норму.

Водночас синоптик і заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповідала, що погода в Україні цього літа дивуватиме. Наприклад, у червні температура повітря прогріватиметься до +28 градусів. При цьому у третій декаді червня буде похолодання, можна очікувати опадів.

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Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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