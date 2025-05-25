Розпочнеться нове життя: тільки 3 знаки зодіаку розбагатіють у Молодик у травні

27 травня о 6:01 за київським часом відбудеться Молодик. Це час для нових починань і реалізації себе.
Астролог Анжеліка Вітренко ексклюзивно для читачів Главреда склала гороскоп для кожного знака зодіаку на Молодик 27 квітня і розповіла, що чекає на кожного.
Гороскоп на 27 квітня - що чекає в Молодик
- Овен: фокус на навчанні, коротких поїздках. Чудовий час для початку курсів або навчання з аудиторією.
- Телець: тема грошей виходить на перший план. Можливості додаткового доходу, продажі, переговори. Почніть працювати над самоцінністю.
- Близнюки: молодик у вашому знаку - перезавантаження особистості. Працюйте над образом, здоров'ям і проявом у соціум.
- Рак: інтуїція посилюється. Час усамітнення, завершення старого. Добре зараз медитувати, відпочивати, їхати у відпустку, робити внутрішні чистки.
- Лев: фокус на спільноті, друзях, мріях. Прислухайтеся до нових ідей. Може прийти натхнення, плани на майбутнє.
- Діва: молодик у домі кар'єри - нові цілі, визнання, кроки вгору. Час підходить для зміни професії, створення іміджу експерта, спілкування з начальством.
- Терези: час розширення горизонтів - навчання, подорожі. Корисно ставити цілі на далекі перспективи, подавати документи за кордон.
- Скорпіон: фінансові та психологічні трансформації. Можливість отримати допомогу, розібратися в боргах, зцілитися через роботу з підсвідомістю.
- Стрілець: тема партнерства. Час оновлення у стосунках. Можливо, з'явиться розуміння, як діяти в тандемі.
- Козеріг: нове у сфері роботи, здоров'я, рутини. Добре для запуску нових звичок, планування режиму, роботи з тілом.
- Водолій: фокус на творчості, дітях, коханні. Час натхнення, радості, початку проєкту, який принесе задоволення.
- Риби: молодик може дати розуміння, куди рухатися в питаннях житла, стосунків, фінансів і внутрішньої стійкості.
Анжеліка Вітренко
Анжеліка Вітренко - професійний астролог, таролог і психолог. Веде свій блог в Instаgram. Часто дає прогнози на важливі астрологічні події.
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Що варто враховувати читачеві
Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.
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