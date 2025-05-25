"Безпрецедентна атака": у РФ скаржаться, що вертоліт Путіна потрапив під удар БпЛА

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- По території Росії було здійснено масштабну атаку дронів
- Інтенсивність ударів зросла під час прольоту вертольота Путіна
У Росії стверджують, що під час візиту диктатора Володимира Путіна в Курську область його вертоліт нібито опинився в зоні активної атаки безпілотників.
Таку заяву зробив командир дивізіону ППО РФ Юрій Дашкін, повідомляють російські пропагандисти.
Він наголосив, з 20 до 22 травня на території Росії було здійснено масштабну атаку дронів. За його словами, російська протиповітряна оборона нібито збила 1170 безпілотників за цей період.
Дашкін стверджує, що в той час, коли президент РФ перебував у Курській області, атака була особливо інтенсивною - російські сили ППО нібито знищили 46 дронів тільки в цьому районі.
"Інтенсивність ударів помітно зросла саме під час прольоту вертольота верховного головнокомандувача над Курською областю. Ми вели повітряний бій і забезпечили безпеку польоту президента", - заявив російський офіцер.
Він також додав, що вертоліт, на якому пересувався Путін, нібито перебував практично в центрі масованого удару і був під загрозою атаки.
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ могли просунутися в Курській області. Українські військові не коментували інформацію про наступ у районі Теткіно Курської області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін нібито відвідав Курську область. У Кремлі не надали доказів поїздки Путіна в Курську область.
Як писав Главред, у Генштабі відзвітували, що Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по пункту управління російських військ на Курщині. У результаті атаки знищено до 20 військових разом із технікою.
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