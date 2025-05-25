'Більше не сядуть за парти': Росія вбила трьох дітей з однієї родини

У 17-річного Романа, який загинув внаслідок ворожого удару, незабаром мав бути випускний у школі.

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Росіяни атакували цієї ночі Житомирську область / Колаж: Главред, фото: Ліцей №1

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Ворог атакував Україну дронами та ракетами

Внаслідок російського удару в Житомирській області загинуло 3 дітей

Батьки школярів перебувають в лікарні

У ніч на 25 травня, російські окупанти масовано атакували Україну дронами та ракетами. Внаслідок ворожого удару в Житомирській області загинули троє дітей з родини Мартинюків - восьмирічний Станіслав, 12-річна Тамара та 17-річний Роман. Про трагедію розповіли в коростишівському ліцеї №1 імені Густава Олізара, де навчалися діти.

"Сьогодні внаслідок жорстокої нічної атаки ми втратили трьох наших дітей. Учні нашого ліцею – одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав – більше не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям.. Усе обірвала війна", – написали в навчальному закладі. відео дня

Учителі загиблих дітей розповіли, що в 17-річного Романа незабаром мав бути випускний – хлопець завершував навчання в школі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, щозагиблі діти були з однієї родини.

Через ворожий удар також постраждали їхні батьки, які наразі знаходяться у лікарні. Мати дітей отримала важкі поранення.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, окупанти РФ завдали масованого удару ракетами і БПЛА по Києву та інших містах і населених пунктах України. Вибухи прогриміли в безлічі областей. Є постраждалі. Загинули люди. Пошкоджено і зруйновано будівлі.

Пізніше президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку ворога. Він заявив, що у ніч на 25 травня, росіяни випустили по Україні майже 300 ударних безпілотників та близько 70 ракет різних типів, включно з балістичними. Український лідер наголосив, що кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти Росії.

Крім того, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що, судячи з усього, існує загроза повторних комбінованих повітряних ударів по Україні з боку російських окупантів.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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