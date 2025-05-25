Удар по Pin-Up і синові Богуслаєва: Зеленський ввів новий пакет санкцій

Застосовано санкції проти дев'яти юридичних і трьох фізичних осіб - громадян РФ.

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Володимир Зеленський ввів санкції / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОПУ

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Зеленський ввів санкції проти фізичних осіб - громадян України

Застосовано санкції проти дев'яти юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти фізичних осіб - громадян України.

Серед них - екснардеп Ігор Мосійчук і блогер Ростислав Шапошников, громадянин Гренади Олександр Богуслаєв, син експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Про це йдеться в указі №345/2025 опублікованому на сайті президента.

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Згідно з додатком до указу, санкції було запроваджено також проти чотирьох фізичних осіб - громадян РФ, зокрема, Ахмеда Дудаєва - помічника чеченського очільника Рамзана Кадирова, а також трьох ватажків російських кримінальних угруповань - Сергія Лалакіна (Подільське), Сергія Михайлова (Солнцевське) і Геннадія Петрова (Тамбовське).

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Санкції проти юридичних осіб

Зеленський також підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти дев'яти юридичних і трьох фізичних осіб - громадян РФ, пов'язаних із казино Pin-Up. Відповідний указ №344/2025 опубліковано на сайті президента.

Згідно з додатком до указу, санкції було введено проти трьох фізичних осіб - громадян РФ: Дмитра Пуніна; Івана Баннікова та Олександра Матяшова.

Також санкції запроваджено щодо дев'яти юридичних осіб, три з яких зареєстровано в Україні: ТОВ "Укр Гейм Технолоджи", ТОВ "Транітадевелопмент" і ТОВ "Турбо.Юа".

Санкції РНБО - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 1 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Відповідні укази №267/2025, №268/2025, №269/2025 опубліковано на сайті президента.

18 квітня президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти окремих громадян Російської Федерації та російських компаній.

12 лютого РНБО ухвалила рішення про накладення санкцій на народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" і п'ятого президента України Петра Порошенка.

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Що відомо про РНБО? Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

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