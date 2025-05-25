Чому серед звільнених немає "азовців": Юсов відповів на заяву "Редіса"

Усі, хто перебуває в полоні в Росії, мають бути звільнені, підкреслив Андрій Юсов.

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Україна провела новий обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: КШППВ, Володимир Зеленський

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Обмін здійснювався на основі списків, наданих обома сторонами

Україна бореться за кожного, але умови вкрай складні

Андрій Юсов, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, прокоментував відсутність бійців полку Азов та українців, які перебувають у полоні з 2014 року, серед звільнених у рамках обміну "1000 на 1000".

За словами Юсова, обмін здійснювався на основі списків, наданих обома сторонами: Україна вказувала, кого хотіла б повернути, а Росія - кого була готова відпустити, передає Суспільне.

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"Усі, хто перебуває в полоні в Росії, мають бути звільнені. Україна бореться за кожного. Умови вкрай складні через повномасштабну війну, але напрямок щодо повернення Маріупольського гарнізону залишається серед пріоритетних", - наголосив Юсов.

Він також додав, що росіяни часто відмовляються повертати українців, захоплених ще з 2014 року, стверджуючи, що ті нібито не підпадають під статус військовополонених і не підлягають обміну.

"Відмов дуже багато. Це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права, чергове свідчення військових злочинів. Але ми будемо продовжувати домагатися повернення кожного", - заявив він.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Як писав Главред, за результатами переговорів у Стамбулі, які відбулися 16 травня, вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000.

Нагадаємо, комбриг НГУ зробив гучну заяву щодо обміну полоненими. Серед тисячі українських військовополонених, які повернулися додому, немає жодного представника Азова, наголосив Денис Прокопенко.

Раніше Україна повернула ще 303 своїх захисника з російського полону. Київ і Москва завершили третю частину обміну у форматі 1000 на 1000 осіб.

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