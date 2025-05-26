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Ризик втрати великих міст і напрямків: Світан розкрив найгірший сценарій для ЗСУ

Олексій Тесля
26 травня 2025, 01:30
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За негативного сценарію у нас можуть бути втрати цього року, не виключає Роман Світан.
Роман Світан
Роман Світан / колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Важливе із заяв Світана:

  • За негативного для нас сценарію у нас можуть бути втрати цього року
  • Для України не все так похмуро складається, як може здатися

Якщо Україна не зможе посилити війська людьми, є ризик втрати Луганської області, Куп'янська, Лиману, Куп'янська-Вузлового, Борової, а також Костянтинівки, Часового Яру, Торецька і навіть Покровсько-Мирноградського напрямку, заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Тож за негативного для нас сценарію у нас можуть бути втрати цього року, не такі катастрофічні, як собі в голові намалював Путін, але все-таки суттєві. А ось якщо лави ЗСУ поповнять правоохоронці, територіальних втрат не буде, в оборонних позиціях ми втримаємося", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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Водночас експерт говорить про те, що для України не все так похмуро складається, як може здатися.

"Якщо ми зробимо потрібні дії, то не те що не втратимо свої території, а почнемо операцію зі звільнення Криму", - пояснив він.

Співрозмовник каже, що операція зі звільнення Криму вже почалася - СБУ почала її, завдаючи ударів по західному узбережжю півострова дальніми засобами ураження, в основному безпілотниками і ракетами.

Ризик втрати великих міст і напрямків: Світан розкрив найгірший сценарій для ЗСУ
/ Главред

"Нам важливо утримати лінію фронту в тому вигляді, в якому вона є зараз, при цьому завдаючи ударів по військових об'єктах у Криму. А наземна операція зі звільнення півострова може початися 2026 року. Тож перспективи у нас непогані, питання участі США - без прямих поставок американського озброєння і техніки ми ще обійдемося, а ось без непрямих ні. З одного боку, нам важливо, щоб американці від нас відстали і не штовхали до капітуляції, а з іншого - щоб продавали зброю, нехай навіть третім країнам, а вони нам", - додав Світан.

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Раніше стало відомо, що російські окупанти зайняли деякі позиції на території Сумської області. Однак операція ЗСУ на Курщині ще не завершена, там досі перебувають наші військові.

Нагадаємо, що армія країни-агресора Росії активізувала бойові дії на правому березі Херсонської області.

Як повідомляв Главред, раніше в Генштабі розкрили цілі операції на Курщині після гучного демаршу комбата ЗСУ. Для протидії чисельно переважаючому противнику Сили оборони України вдаються до асиметричних дій.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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