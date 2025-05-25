Україна шокувала суперників у стрибках у воду: дві золоті медалі за день

Збірна України завоювала два "золота" на Євро зі стрибків у воду і лідирує у загальному заліку.

https://glavred.net/sport/ukraina-shokirovala-sopernikov-v-pryzhkah-v-vodu-dve-zolotye-medali-za-den-10667696.html Посилання скопійоване

Українські стрибуни у воду здобули два "золота" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Бочек і Карнафель перемогли в дебютному виступі

Україна вийшла в лідери медального заліку в Анталії

"Дві золоті нагороди здобули українські стрибуни у воду"

Українська збірна зi стрибків у воду виборола дві золоті медалі на чемпіонаті Європи, який проходить у турецькій Анталії. Завдяки цьому досягненню команда України наразі лідирує в загальному медальному заліку. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

"Дві золоті нагороди здобули українські стрибуни у воду за підсумками четвертого змагального дня на чемпіонаті Європи, який триває в турецькій Анталії!", – наголосили в НОК. відео дня

Як зазначають у комітеті, український дует у складі Ксенії Бочек та Діани Карнафель отримав 276.84 бала, випередивши найближчих суперниць з Німеччини на 10.89 бала.

Цей виступ став для Бочек і Карнафель не лише першим на дорослому чемпіонаті Європи, але й приніс їм дебютні нагороди на континентальному рівні.

Олексій Середа здобув золоту медаль у стрибках з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи, який триває в Анталії. Завдяки цій перемозі він став триразовим чемпіоном континентальної першості.

За інформацією комітету, у фіналі Середа набрав 468.65 бала, обійшовши німця Олі Рослера з відривом у 29.20 бала.

Для 19-річного українця це вже третє "золото" в цій дисципліні після тріумфів у 2019 та 2022 роках. Усього в активі спортсмена тепер десять нагород на чемпіонатах Європи.

Після цієї перемоги в активі збірної України стало три золоті медалі, що дозволяє очолювати загальнокомандний залік. Змагання в Анталії триватимуть до 28 травня.

Цікаво, що Україна здобула "золото" в цій дисципліні вперше за 26 років — попередній титул у 1999 році виграли Олена Жупіна та Анна Сорокіна.

Інші новини українського спорту

Як раніше повідомляв Главред, Даніель Дюбуа поділився своїми планами щодо реваншу проти Олександра Усика, заявивши, що готовий до бою з українським чемпіоном. Британський боксер розповів, що хоче помститися за свою поразку в минулому поєдинку.

Крім того, у Житомирі у фіналі Кубка України з футболу донецький "Шахтар" у серії пенальті обіграв київське "Динамо" і завоював трофей. Про це інформує сайт української Прем'єр-ліги(УПЛ).

Також чемпіонка Європейських ігор з фехтування на шпагах Джоан Фейбі Бежура підтвердила, що на міжнародній арені знову з'являється все більше представниць Росії.

Читайте також:

Що таке НОК України? НОК України - Національний олімпійський комітет України, громадська організація, що опікується участю українських спортсменів в Олімпійських іграх, діючи відповідно до положень Олімпійської хартії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред