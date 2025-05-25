Новий раунд переговорів між Україною та РФ: ЗМІ дізналися ймовірні терміни

Папа Римський не братиме особисто участі в самих переговорах - йдеться про практичний діалог на робочому рівні.

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Україна і РФ планують продовжити переговори / Колаж: Главред, фото: МЗС Туреччини

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Папа Римський не братиме особисто участі в самих переговорах

Переговори можуть розпочатися вже протягом найближчих трьох-чотирьох тижнів

Мирні переговори між Україною та Росією за участю Ватикану можуть розпочатися вже протягом найближчих трьох-чотирьох тижнів - за умови готовності обох сторін.

Як пише Deutsche Welle з посиланням на власні джерела, Папа Римський не братиме особисто участі в самих переговорах - йдеться про практичний діалог на робочому рівні.

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Тим часом німецький католицький богослов з Університету Айхштетта, експерт із церковних питань у США Бенджамін Дальке, стримано оцінює перспективу посередництва Ватикану. За його словами, обіцянка президента США швидко завершити війну не дала результату, і тепер Вашингтон з надією дивиться в бік Святого Престолу як потенційного нового посередника.

Штефан Мюкль, фахівець із канонічного права та викладач Університету Opus Dei в Римі, акцентує на важливості збереження нейтральної позиції Ватикану. За його словами, "Святий Престол традиційно дотримується суворої нейтральності і не демонструє внутрішньої підтримки будь-якої сторони".

Своєю чергою, Регіна Ельснер, дослідниця Східної церкви з Університету Мюнстера, висловилася більш критично. Вона вважає, що Папа Франциск втратив довіру значної частини українців через свою м'яку позицію щодо Москви за останні роки.

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Нагадаємо, раніше Умеров озвучив нові деталі переговорів із РФ. Відомо, про що говорили делегації в Стамбулі.

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

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Що відомо про Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія. "Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня). За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

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