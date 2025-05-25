Таємна передислокація з Печенги: чому російська бригада опинилася в Білорусі

Росія перекинула до Білорусі елітну бригаду з технікою, пов’язаною з ядерною інфраструктурою.

https://glavred.net/war/taynaya-peredislokaciya-iz-pechengi-pochemu-rossiyskaya-brigada-okazalas-v-belarusi-10667666.html Посилання скопійоване

У Мінську показали техніку 200-ї бригади РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, сайт Кремля, google.com/maps

Про головне:

Росія перекинула до Білорусі 200-ту мотострілецьку бригаду

Техніка з’явилася на параді в Мінську 9 травня

Частину машин пов’язують з ядерним управлінням РФ

200-та мотострілецька Печензька бригада, що належить до Ленінградського військового округу Росії і базується у місті Печенга поблизу кордону з Норвегією, була переведена до Білорусі. Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, яка провела власний аналіз цієї передислокації.

За даними видання, техніка підрозділу вперше за останні роки з'явилася на параді в Мінську 9 травня 2025 року. Замість традиційної пішої колони російські військові були представлені механізованим парадним розрахунком.

відео дня

Журналісти зазначають, що "ця техніка може бути пов’язана з ядерною інфраструктурою". Згідно з аналізом білоруських держЗМІ, бронетехніка, зокрема автомобілі типів "Лінза" та "Спартак", була доставлена до Білорусі ще у березні.

На репетиціях параду в Мінську та на аеродромі "Липки" зафіксовано 12 одиниць такої техніки. Водночас, за інформацією "Товариства білоруських залізничників", "кількість привезеної техніки може бути навіть більшою за 21 одиницю".

Також було помічено, що транспортні засоби мають номерні знаки з кодом, який експерти пов’язують з 12-м Головним управлінням Міноборони РФ, відповідальним за зберігання, експлуатацію та охорону ядерних боєприпасів.

РФ нарощує сили в Білорусі - що відомо

Як писав Главред, восени 2025 року на території Білорусі заплановані чергові спільні військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Захід-2025". На думку головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського, такі навчання можуть приховувати підготовку до нового етапу агресії, зокрема — спробу повторного наступу на Київ.

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може скористатися літніми навчаннями в Білорусі як прикриттям для нових атак — як на Україну, так і на Литву чи Польщу.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко підтверджував, що присутність російських підрозділів у Білорусі може загострити безпекову ситуацію. Однак ситуація на кордоні наразі контрольована.

Читайте також:

Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред