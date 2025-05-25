Що змінилося в атаках РФ: Ігнат розкрив деталі модернізації ракет і дронів

Російські війська оновлюють ракети і дрони, застосовуючи радіолокаційні пастки у бою.

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Ігнат повідомив, що ворог удосконалює балістичні та крилаті ракети / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

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Росія модернізує ракети й дрони з новими тактичними рішеннями

Ігнат повідомив про застосування радіолокаційних пасток та ефективну ППО

Упродовж останніх шести місяців російська армія активно вдосконалює свої засоби ураження та змінює підходи до їх застосування. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог здійснює певні маневри з модернізації засобів ураження. Зокрема, вони додають до ракет радіолокаційні пастки. Утім, ці заходи ворог здійснює вже протягом півроку. Тобто, ця модернізація відбувається не вчора і не сьогодні", — пояснив Ігнат. відео дня

За його словами, російська сторона вдосконалює балістичні та крилаті ракети, а також дрони типу Shahed.

Коментуючи ракетно-дронову атаку в ніч на 25 травня, представник Повітряних сил наголосив на значному масштабі застосованих БПЛА, але підкреслив, що українська ППО діяла результативно.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

"Сьогодні наша протиповітряна оборона, незважаючи на спроби ворога завдати комбінованого масштабного удару, продовжує показувати високі результати збиття засобів ураження противника", — додав Ігнат.

Атаки Росії на Україну - новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти вночі в неділю, 25 травня, атакували Київ та інші великі українські міста і населені пункти. Вибухи гриміли в Київській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня сталася масована атака на Київ — зафіксовані руйнування та постраждалі. По столиці росіяни запустилибагато дронів та ракет.

Днями, 21 травня, Росія атакувала Україну з повітря. У Сумах через ворожі удари пропадало світло. У Києві працювала ППО.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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