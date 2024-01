Легендарний Міккі Рурк закликав збирати гроші для постраждалих від війни українців

Легендарний Міккі Рурк зізнався, що переживає за українців. Голлівудський актор збирає мільйон доларів на допомогу постраждалим херсонцям.

Легендарний актор Міккі Рурк закликав збиратися гроші для українців / колаж Главред, фото Instagram і ua.depositphotos.com

Легендарний голлівудський актор Міккі Рурк ("Рік дракона" і "Серце ангела") закликав своїх фанатів допомогти Херсону і українцям, які постраждали від атак росіян, і відкрив благодійний збір на мільйон доларів. Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Голлівудський актор збирає кошти для благодійного фонду "One World aid Alliance", яким керує його помічник і уродженець України Дмитро Корнійчук.

"Я знаю, що українці проходять через багато дуже важких речей. Асистент і друг, з яким я працюю вже 10 років — Діма — він з України і я його дуже люблю. У нього є 12 членів сім'ї в Україні. Моє повідомлення для всіх українців і воно не має нічого спільного з політичною нісенітницею. Бажаю благословення всім вам", - емоційно сказав Рурк.

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

