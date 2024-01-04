Легендарний Міккі Рурк закликав збирати гроші для постраждалих від війни українців

Легендарний голлівудський актор Міккі Рурк ("Рік дракона" і "Серце ангела") закликав своїх фанатів допомогти Херсону і українцям, які постраждали від атак росіян, і відкрив благодійний збір на мільйон доларів. Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Голлівудський актор збирає кошти для благодійного фонду "One World aid Alliance", яким керує його помічник і уродженець України Дмитро Корнійчук.
"Я знаю, що українці проходять через багато дуже важких речей. Асистент і друг, з яким я працюю вже 10 років — Діма — він з України і я його дуже люблю. У нього є 12 членів сім'ї в Україні. Моє повідомлення для всіх українців і воно не має нічого спільного з політичною нісенітницею. Бажаю благословення всім вам", - емоційно сказав Рурк.
Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.
Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.
Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.
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