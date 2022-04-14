УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Дайте Зеленському все, що потрібно для боротьби: Міккі Рурк підтримав Україну та розкритикував НАТО

14 квітня 2022, 08:02

"Відмовки США і НАТО - це просто слова без сенсу і мети", вважає актор. Рурк додав, що не може спокійно спостерігати за "кривавою лазнею" в Україні.

Міккі Рурк,
Міккі Рурк виступив на підтримку України / Instagram

Американський актор і сценарист Міккі Рурк жорстко розкритикував США і НАТО за недостатню допомогу Україні у війні з Росією і закликав "дати українцям все, що їм потрібно".

На своїй сторінці в Instagram Рурк опублікував фотографію генерала Олександра Дворнікова, який тепер керує російськими військами в Україні. Раніше він обіймав посаду командира групи російських військ у Сирії.

"Ця людина - безсердечний, безжальний м'ясник", — написав Рурк про Дворнікова.

false

Американський актор нагадав про жертв окупантів у Маріуполі.

"22 тисячі людей похилого віку, дітей та членів їхніх сімей загинули в Маріуполі внаслідок бомбардувань. Тепер, що ще гірше, Росія посилає туди відомого генерала Олександра Дворнікова, репутація якого відома ще по війні з Сирією, де гинули мирні жителі. Ця людина - безсердечний, безжальний м'ясник", - йдеться у повідомленні.

"Щодня сміливий і рішучий президент України Зеленський продовжує добувати у світу зброю, необхідну йому для захисту цієї країни від цього безглуздого кошмару, який день і ніч коїться в Україні. Якого хр*на США і всі країни НАТО не можуть дати президенту Зеленському те, що його народу потрібно для боротьби", - обурився актор.

За його словами, "відмовки США і НАТО — це просто слова без сенсу, слова без мети".

"Я слухаю новини і не можу навіть пообідати, спостерігаючи за цією бойнею, цією чортовою кривавою банею, і щоночі те ж саме. Президент Зеленський благає світ відправити їм зброю. Забудьте про все це лайно, про те, як ви ведете чесну війну або нечесну війну. Давайте знімемо наші рукавички і дамо цим людям все, що їм потрібно", - закликав Міккі Рурк.

Актор додав, що у його помічника Діми 12 рідних знаходяться в Україні, та щодня Рурк дізнається, як когось із рідних Діми вбивають.

"Вчора вранці зайшов Діма, сів поруч і без емоцій сказав мені: один з моїх однокласників, 38 років, йшов вулицею за кішкою і отримав кілька пострілів в потилицю", - розповів він.

Раніше голлівудський актор Шон Пенн, якому виповнився 61 рік, заявив, що вже сам готовий взяти в руки зброю та воювати на боці України.

Як повідомляв Главред, всесвітньо відома співачка Мадонна виступила на підтримку України. На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що "безглузде і жадібне" вторгнення Росії в Україну має бути зупинено.

Інші новини:

viber
війна в Україні Міккі Рурк новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Популярне
Йде період важких боїв: відомий астролог назвав місяць закінчення війни - гороскоп для УкраїниЙде період важких боїв: відомий астролог назвав місяць закінчення війни - гороскоп для України Що потрібно додати в чай, щоб здолати головний біль - відповідь експертівЩо потрібно додати в чай, щоб здолати головний біль - відповідь експертів Україну атакує сніг і злива: коли потеплішає і прийде справжня веснаУкраїну атакує сніг і злива: коли потеплішає і прийде справжня весна "Збиваємо пачками": окупанти садять за штурвали випускників училищ, які часто б'ють по своїх"Збиваємо пачками": окупанти садять за штурвали випускників училищ, які часто б'ють по своїх Через 20 років: Дженніфер Лопес виходить заміж за Бена АффлекаЧерез 20 років: Дженніфер Лопес виходить заміж за Бена Аффлека
Підтримайте Главред

Останні новини

08:24

США передадуть Україні 11 вертольотів Мі-17, які збиралися відправити в Афганістан

08:02

Дайте Зеленському все, що потрібно для боротьби: Міккі Рурк підтримав Україну та розкритикував НАТО

07:35

"У пекло – за секунду": ССО показали, як перетворюють у брухт техніку окупантів на ДонбасіВідео

07:03

Медведчук є фігурантом справи про втручання РФ у вибори президента США - The New York TimesВідео

06:57

Вслід за Байденом: прем’єр Канади визнав, що дії Путіна в Україні – геноцид

Реклама
06:28

Як Китай може змусити Росію працювати за їжуПогляд

06:18

Могли загинути до 250 моряків: у Росії визнали пожежу та вибух на крейсері МоскваВідео

05:44

Росія більше не може виробляти свої хвалені "гіперзвукові" ракети Кинджал

05:20

Нова Чмоня: У Мережі висміяли дружину Медведчука, яка звернулася до ЕрдоганаФотоВідео

04:20

Лікарі назвали натуральні антибіотики, які безпечно давати дітям

03:40

Поразка Росії на Донбасі і повалення Путіна до 9 травня: політолог назвав сценарій війни в КремліВідео

03:10

Синоптик розповіла, коли в Україні різко потеплішаєВідео

02:43

Ворожими снарядами зруйновано будинок "Сватів" під КиєвомВідео

02:10

Грозєв розповів, чому Путін сидить у бункері та який злий жарт з ним зіграють чутки про його хворобуВідео

01:32

РФ кине в бій більше авіації, ракет та артилерії: другий етап війни буде жорсткішим – ТукаВідео

00:55

Тероризм і бандитизм: президент Польщі висловився щодо дій Росії

00:51

Прикмети на 14 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:24

Путін наказав "все з землею рівняти", якщо окупанти до 10 травня не захоплять ряд міст - ГУРВідео

00:11

Законні цілі ЗСУ: США зливатимуть розвіддані для ударів у Криму та на Донбасі - WSJВідео

00:04

У Держдумі Росії різко відреагували на затримання МедведчукаВідео

Реклама
13 квітня, середа
23:57

Backstreet Boys ділитимуться доходами від концертів з українцями

23:54

Зеленський відповів, чому не відбувся візит Штайнмаєра в УкраїнуВідео

23:46

Палац українського олігарха під Києвом "віджали" під штаб військових медиківФотоВідео

23:27

"Сьогодні був корисний день для нашого захисту": Зеленський звернувся до українцівВідео

23:18

Низка країн НАТО незабаром оголосить про відправку танків Україні - Пентагон

22:54

Резніков повідомив про плани противника на Донбасі

22:41

Кінець епохи? У Костянтина Меладзе прокоментували розпад ВІА ГриВідео

22:37

Прикмети на 15 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

22:33

"Крейсер горить": флагман ЧФ Росії Москва отримав дві ракети та втратив хідВідео

22:09

Війна і секс: психологи пояснили, як змінюється сексуальне життя і лібідо

22:01

Вантаж 200 для Підмосков'я: ЗСУ знищили командира полку Таманської дивізії РФ

21:50

Окупанти завдали потужного удару по Миргороду, пошкоджено аеродромВідео

21:49

Кліщі: що потрібно знати і кому категорично важливо бути обережним

21:34

Байден пообіцяв Зеленському гармати, вертольоти та БТР для захисту від РФВідео

21:24

Єрмак жорстко відповів РФ на погрози ракетного удару по КиєвуВідео

21:14

Олена Зеленська розповіла, коли останній раз особисто бачила президента і що йому сказала

21:08

"Ти представляєш націю": Ольга Фреймут написала щемливе звернення до українських жінок в еміграції

20:45

У тому числі Київ: Москва через "удари по РФ" погрожує атакувати об'єкти в Україні

20:40

Вийшли з оточення рашистів: морпіхи розкрили деталі з'єднання з Азовом у МаріуполіВідео

20:16

Чому Зеленський запропонував Путіну обміняти МедведчукаПогляд

Реклама
20:10

Різанина в Мелітополі: партизани зачищають Запорізьку область від рашистівВідео

20:09

На Харківщині орки пошкодили мережу стільникового зв'язку, чинять тиск на жителів - Генштаб

19:58

Охоронець Медведчука розповів, як планувалася його втеча: СБУ опублікувала відеоВідео

19:33

Медведчука в "ПМР" зустрічали агенти ФСБ: нові деталі затримання кума ПутінаВідео

19:25

Попри небезпеку до Києва вже повернулося дві третини мешканців - Кличко

19:15

Комбат Азова запропонував прорив на Маріуполь і пояснив, що потрібно для захисту містаВідео

19:07

Зеленський дав ляпаса Штайнмайєру, але це не зіпсує відносин України та НімеччиниПогляд

19:06

У колоні завжди їхав першим: священик врятував з-під обстрілів понад 1500 людей у Київській області

19:05

"Це на плечах всіх. Ми теж про це думаємо": Горбунов хоче усиновити осиротілу під час війни дитинуВідео

18:59

В Україні оприлюднили фото та імена російських окупантів, які вчинили звірства в УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти