Дайте Зеленському все, що потрібно для боротьби: Міккі Рурк підтримав Україну та розкритикував НАТО

Міккі Рурк виступив на підтримку України / Instagram

Американський актор і сценарист Міккі Рурк жорстко розкритикував США і НАТО за недостатню допомогу Україні у війні з Росією і закликав "дати українцям все, що їм потрібно".

На своїй сторінці в Instagram Рурк опублікував фотографію генерала Олександра Дворнікова, який тепер керує російськими військами в Україні. Раніше він обіймав посаду командира групи російських військ у Сирії.

"Ця людина - безсердечний, безжальний м'ясник", — написав Рурк про Дворнікова.

Американський актор нагадав про жертв окупантів у Маріуполі.

"22 тисячі людей похилого віку, дітей та членів їхніх сімей загинули в Маріуполі внаслідок бомбардувань. Тепер, що ще гірше, Росія посилає туди відомого генерала Олександра Дворнікова, репутація якого відома ще по війні з Сирією, де гинули мирні жителі. Ця людина - безсердечний, безжальний м'ясник", - йдеться у повідомленні.

"Щодня сміливий і рішучий президент України Зеленський продовжує добувати у світу зброю, необхідну йому для захисту цієї країни від цього безглуздого кошмару, який день і ніч коїться в Україні. Якого хр*на США і всі країни НАТО не можуть дати президенту Зеленському те, що його народу потрібно для боротьби", - обурився актор.

За його словами, "відмовки США і НАТО — це просто слова без сенсу, слова без мети".

"Я слухаю новини і не можу навіть пообідати, спостерігаючи за цією бойнею, цією чортовою кривавою банею, і щоночі те ж саме. Президент Зеленський благає світ відправити їм зброю. Забудьте про все це лайно, про те, як ви ведете чесну війну або нечесну війну. Давайте знімемо наші рукавички і дамо цим людям все, що їм потрібно", - закликав Міккі Рурк.

Актор додав, що у його помічника Діми 12 рідних знаходяться в Україні, та щодня Рурк дізнається, як когось із рідних Діми вбивають.

"Вчора вранці зайшов Діма, сів поруч і без емоцій сказав мені: один з моїх однокласників, 38 років, йшов вулицею за кішкою і отримав кілька пострілів в потилицю", - розповів він.

Раніше голлівудський актор Шон Пенн, якому виповнився 61 рік, заявив, що вже сам готовий взяти в руки зброю та воювати на боці України.

Як повідомляв Главред, всесвітньо відома співачка Мадонна виступила на підтримку України. На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що "безглузде і жадібне" вторгнення Росії в Україну має бути зупинено.

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