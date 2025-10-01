Рус
Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Христина Трохимчук
1 жовтня 2025, 02:17
Спадкоємці британського престолу не на публіці поводяться інакше
Принц Вільям, Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон - як поводяться без камер / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон відзначать у квітні наступного року 15-ту річницю весілля - важливу дату, особливо після всіх труднощів і випробувань, через які їм довелося пройти. Королівський біограф Кеті Ніколл розкрила виданню The Mirror, як королівські особи поводяться без камер.

Авторка книг про королівську сім'ю розкрила, як Кейт і Вільям відзначатимуть свою річницю.

"Вони, як правило, віддають перевагу скромним святкуванням, але мене не здивує, якщо на честь 15 років шлюбу вони зроблять щось особливе", - розповіла королівський експерт Кеті Ніколл.

За її словами, для сім'ї це не тільки віха подружнього життя, а й особливий символ для Кейт.

Кейт Міддлтон, принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям - як святкують річницю / фото: ua.depositphotos.com

"Кожен новий рік для неї означатиме ще один рік без раку, і це дійсно варто відзначити".

Незважаючи на напругу останніх років, їхній союз, навпаки, став тільки міцнішим.

"Я бувала з ними багато разів, і коли камери вимикаються, часто можна помітити, як Кейт обіймає його за талію, або Вільям кладе руку їй на спину. Між ними є дивовижна близькість. Якщо на початку шлюбу вони соромилися проявляти ніжність на публіці, то зараз почуваються набагато впевненіше", - додала Ніколл, авторка біографії Kate: The Future Queen.

Королівський письменник Крістофер Андерсен, автор книги The King (2022), стверджує, що однією з головних засад їхнього шлюбу залишається спільний "пустотливий" гумор.

1759244579-2229.jpg
Принц Вільям і Кейт Міддлтон - стосунки / фото: ua.depositphotos.com

"Вони, звісно, стримують жарти заради дітей, але все одно можуть розсмішити одне одного до сліз", - зазначив він.

Журналістка The Mirror Дженніфер Ньютон підкреслила, що саме вміння зберігати простоту і тепло у стосунках робить Вільяма і Кейт особливо близькими для людей.

"Незважаючи на статус і всі випробування, вони залишаються чоловіком і дружиною, які сміються разом і підтримують одне одного - і саме це викликає таку симпатію у публіки", - підсумувала експерт.

Раніше Главред повідомляв, що британський принц Вільям розповів Юджину Леві, що 2024 рік став найважчим у його житті. Він міркував про життя і заявив, що воно дається нам, щоб випробувати нас, а здатність подолати це робить нас тими, хто ми є.

Також прийшли невтішні новини про стан здоров'я Кейт Міддлтон. Вона знову прийняла важке рішення зникнути з радарів публіки і не з'являтися на робочих заходах. На Кейт все ще впливають наслідки лікування від онкології.

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

