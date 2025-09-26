'Щоб випробувати': принц Вільям випив і видав правду про хворобу дружини

Принц Вільям здивував своїм зізнанням.

Принц Вільям про хворобу дружини / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Принц Вільям дав нове інтерв'ю

Про що він розповів

Британський принц Вільям розповів Юджину Леві, що 2024 рік став найважчим у його житті.

В інтерв'ю Юджину Леві, під час зйомок шоу "Неохочий мандрівник", анонс якого вже вийшов, принц зробив кілька заяв.

Сидячи в барі за келихом пива, він розповів, як сприймає труднощі.

"Життя дається нам, щоб випробувати нас. І здатність подолати це робить нас тими, хто ми є", - зазначив Вільм.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Також він пожартував, що коли перебуває вдома, то спить.

"Коли в тебе троє маленьких дітей, сон стає важливою частиною мого життя", - додав принц.

Хвороба Кейт Міддлтон

У березні 2024 року дружина принца Вільяма - принцеса Кетрін Міддлтон - після тривалої відсутності на публіці, була змушена виступити із заявою, вона зізналася, що їй діагностували онкологію. У зв'язку з цим британська королівська сім'я пережила складний період, а сама Кейт перенесла важке лікування і все ж таки вилікувалася.

Кейт Міддлтон / інфографіка: Главред

Дивіться відео інтерв'ю принца Вільяма:

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

