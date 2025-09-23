Ще не виборсалась: Кейт Міддлтон довелося прийняти важке рішення

Принцеса Вельська може знову зникнути з публічного життя через хворобу.

Кейт Міддлтон продовжує боротися з наслідками онкології / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон знову відмовляється з'являтися на публіці

Як хвороба принцеси Уельської впливає на її життя

Британська принцеса Кейт Міддлтон знову прийняла важке рішення зникнути з радарів публіки і не з'являтися на робочих заходах. На Кейт все ще впливають наслідки лікування від онкології, повідомляє Radar Online.

За повідомленнями інсайдерів, принцеса Вельська потребує відновлення після тривалої терапії проти раку. Вона намагалася увійти в робочий ритм і відвідала кілька важливих для британської корони заходів, як-от державний візит президента США Дональда Трампа, офіційний день народження короля Trooping the Colour та її патронажний тенісний турнір Wimbledon. Водночас Кейт пропускала значущі заходи, як-от Royal Ascot і 80-ту річницю перемоги над Японією у Другій світовій війні.

Кейт Міддлтон виконує королівські обов'язки / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Інсайдери відзначають, що навіть такий полегшений графік все одно дається принцесі Уельській важко. Вона дуже швидко втомлюється і відчуває занепад сил. Крім цього, у Кейт Міддлтон троє дітей, про яких їй потрібно піклуватися.

"За закритими дверима вона все ще бореться з емоційним виснаженням і швидко втомлюється. Їй потрібно більше часу, щоб знову повернутися до королівського темпу після лікування", - повідомляє видання.

Кейт Міддлтон потребує відновлення / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон - хвороба

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у 2024 році публічно зізналася, що бореться з онкологічним захворюванням. Після абдомінальної операції лікарі виявили у принцеси рак і їй довелося почати курс профілактичної хіміотерапії.

З вересня 2024 року Кейт перебуває в ремісії, але все ще відчуває наслідки недуги, зменшивши кількість відвідуваних заходів. Незважаючи на важке лікування, принцеса продовжує виконувати частину своїх обов'язків і відкрито ділиться з британцями своїм досвідом, наголошуючи на важливості своєчасної діагностики та підтримки сім'ї.

Раніше Главред повідомляв, що президент США Дональд Трамп залишився в захваті від Кейт Міддлтон після свого державного візиту до Великої Британії. Королівська сім'я зустріла Трампа у Віндзорському замку. Потискаючи один одному руки, Трамп сказав усміхненій Міддлтон: "Ти прекрасна, така прекрасна", повідомляють ЗМІ.

Також під час державного візиту президента і першої леді США відбулася символічна подія - королева Камілла і Меланія Трамп з'явилися у вбраннях кольорів українського прапора. Королева Великої Британії обрала для вечері сукню яскраво-синього кольору, в той час як Меланія зупинилася на елегантному жовтому.

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

